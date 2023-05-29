Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini zaferle tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı yayınladı.

Demokrasi adına olgun bir süreç tamamladığının altını çizen ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, “Demokrasinin gereği olan bir seçimi daha olgunlukla geride bıraktık. Milletimizin iradesiyle bir kez daha seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'ı tebrik ediyor, sonuçların ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemde Türkiye'nin önemli gündemlerinden birisi de istikrar içinde dengeli ekonomik kalkınmanın devamı olacaktır. İş dünyası olarak, seçim gündemi sonrasında, her zaman olduğu gibi daha fazla yatırım ve ihracat yapmaya, katma değer ve istihdam üretmeye, ülkemiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ticari diplomasi faaliyetlerimizle dış ekonomik ilişkilerimizi dünyanın dört bir yanında daha fazla sürdüreceğiz” dedi. KONYA (İGFA)