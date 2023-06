Romantik türün hayranıysanız, romantik dram filmi Aşkın Seçimi (The Choice)'un Netflix'e eklendiğini bilmek sizi mutlu edecektir. Bu göz yaşartıcı filmi izlemek için sabırsızlanıyorsanız, bu filmde kimin oynadığını sizinle paylaşmalıyız.

Aşkın Seçimi, Ross Katz tarafından Bryan Sipe tarafından yazılan bir senaryodan yönetilen 2016 yapımı bir filmdir. Diğer birçok film gibi bu da başka bir eserin uyarlaması. En çok satan aşk romanı yazarı Nicholas Sparks'ın aynı adlı 2007 tarihli kitabından uyarlanmıştır.

Küçük bir sahil kasabasında komşu olarak ilk kez tanışan ve sonunda her ikisinin de iyi planlanmış hayatlarını alt üst eden bir ilişkiye giren bir veteriner ve bir tıp öğrencisi arasındaki aşk hikayesini anlatıyor.

Peki bu iki ana karakteri kim oynuyor? Oyuncu kadrosunun geri kalanı ne olacak? Aşk filminde kimleri görmeyi bekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Aşkın Seçimi oyuncu kadrosu

Tony adayı Benjamin Walker, tarzını bozacağına inandığı için ciddi bir ilişki içinde olmak istemeyen çekici bir veteriner olan Travis Shaw rolünü oynuyor. Walker'ı Babalarımızın Bayrakları, Denizin Kalbinde, Buz Yolu ve Kralın Kızı filmlerindeki diğer rollerinden tanıyabilirsiniz. Ayrıca Jessica Jones, The Underground Railroad ve The Lord of the Rings: The Rings of Power dizilerinde rol aldı.

Terese Palmer, uzun süreli erkek arkadaşıyla barışmak isteyen heyecanlı bir tıp öğrencisi olan Gabby Holland'ı canlandırıyor. Kadınların erkeği Travis'in yan tarafına taşınır ve sonunda onunla bir aşk ilişkisi başlatır.

Palmer'ı Bedtime Stories, The Sorcerer's Apprentice, I Am Number Four, Warm Bodies, Lights Out, Hacksaw Ridge ve Berlin Syndrome filmlerinde izlemiş olabilirsiniz. Ayrıca İngiliz fantezi dizisi A Discovery of Witches'da Diana Bishop'ın ana rolünde rol aldı.

İşte oyuncu kadrosu listesi:

Benjamin Walker, Travis Shaw rolünde

Teresa Palmer Gabby Hollanda olarak

Maggie Grace Stephanie Shaw olarak

Alexandra Daddario Monica olarak

Tom Welling Dr Ryan McCarthy olarak

Tom Wilkinson Dr. Shep Shaw olarak

Noree Victoria Liz olarak

Brad James Ben olarak

Anna Enger Megan olarak

Wilbur Fitzgerald Bay Hollanda olarak

Callan White, Bayan Holland olarak

Matt olarak Jesse C. Boyd

Dianne Satıcılar Jackie olarak

Brett Rice Dr. McCarthy olarak

Resmi fragmanda oyuncu kadrosundan bazılarını iş başında görün!

Aşkın Seçimi şimdi Netflix'te yayınlanıyor.