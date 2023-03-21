Aşkın kimyası, beyindeki kimyasal maddelerin etkisiyle gerçekleşen aşık olma sürecindeki değişiklikleri ifade eder. İşte aşkın kimyasında önemli rol oynayan bazı maddeler:

Oksitosin: Sosyal bağlar, güven ve hoşgörü duygularının artmasına yardımcı olan bir hormondur. Aşık olma sürecinde, oksitosin, yakınlaşma, güven oluşumu ve bağlılık hissi yaratır.

Dopamin: Keyif, motivasyon ve ödül beklentisi ile ilişkili bir nörotransmitterdir. Aşık olma sürecinde, dopamin, karşılıklı çekim, tutku ve romantizm hissi yaratarak bağımlılık yaratıcı bir etkiye sahiptir.

Serotonin: Duygusal durum, uykuya dalma ve iştah kontrolü ile ilişkili bir hormondur. Aşık olma sürecinde, serotonin düzeyleri, yoğun duygusal durumlar ve fiziksel çekim sonucu düşebilir.