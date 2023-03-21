Aşkın evreleri, aşık olma sürecinin başından sonuna kadar değişen duygusal durum ve davranışları ifade eder. İşte aşkın genellikle geçirdiği evreler:
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Çekim evresi: İki kişi arasındaki karşılıklı çekim ve ilginin başladığı evredir. Bu evrede, fiziksel ve duygusal çekim hissi yoğunlaşır ve romantik bir ilişki başlatılır.
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Hayranlık evresi: Çift, birbirlerini daha yakından tanımaya başlar ve hoşgörü duygusu yükselir. Bu evrede, her iki taraf da diğerine karşı hayranlık ve ilgi besler.
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Tutku evresi: İlişki yoğun bir tutku ve fiziksel arzu ile karakterize edilir. Bu evrede, çiftin arasındaki duygusal ve cinsel çekim doruk noktasına ulaşır.
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Bağlanma evresi: İlişki, daha derin bir bağ kurulması ve karşılıklı güvenin artması ile karakterize edilir. Bu evrede, çiftler birbirlerine daha çok bağlılık ve sevgi hissederler.
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Olgunlaşma evresi: İlişki, uzun vadeli bir bağlılık ve ortak bir hayat planı oluşturma yönünde ilerler. Bu evrede, çiftler birbirlerine karşı saygı, güven ve desteği pekiştirirler.
Aşkın evreleri her zaman aynı olmayabilir ve her ilişki farklı şekillerde gelişebilir. Ancak, çoğu aşık olma süreci genellikle bu evreleri takip eder.
Kaynak: yenigüngazete