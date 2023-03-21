Aşkın evreleri, aşık olma sürecinin başından sonuna kadar değişen duygusal durum ve davranışları ifade eder. İşte aşkın genellikle geçirdiği evreler:

Çekim evresi: İki kişi arasındaki karşılıklı çekim ve ilginin başladığı evredir. Bu evrede, fiziksel ve duygusal çekim hissi yoğunlaşır ve romantik bir ilişki başlatılır.

Hayranlık evresi: Çift, birbirlerini daha yakından tanımaya başlar ve hoşgörü duygusu yükselir. Bu evrede, her iki taraf da diğerine karşı hayranlık ve ilgi besler.

Tutku evresi: İlişki yoğun bir tutku ve fiziksel arzu ile karakterize edilir. Bu evrede, çiftin arasındaki duygusal ve cinsel çekim doruk noktasına ulaşır.

Bağlanma evresi: İlişki, daha derin bir bağ kurulması ve karşılıklı güvenin artması ile karakterize edilir. Bu evrede, çiftler birbirlerine daha çok bağlılık ve sevgi hissederler.