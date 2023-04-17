Öncelikle E-Devlet'e T.C kimlik no ve şifrenizle giriş yapın. Sisteme giriş yaptıktan sayfanın üstünde bulunan arama kısmına “Millî Savunma Bakanlığı” yazın ve karşınıza çıkan listede “Yoklama Başvurusu” seçeneğine tıklayın. Yoklama işleminin birinci aşamasını tamamladıktan sonra sürecin durumunu takip ederek diğer adımları izlemelisiniz.

Sayfanın yukarısında bulunan arama kısmına “Millî Savunma Bakanlığı” yazdıktan sonra “Yoklama Başvurusu Süreç Takibi” tıklarsanız süreci takip edebilirsiniz.

Yoklama aşamasının birinci adımından sonra aile hekimine giderek sağlık muayenesi olmanız gerekmektedir. Muayene olduktan sonra sistemde muayeneniz tamamlandı olarak görülmelidir. Yoğunluk sebebi ile sonuçlar sisteme geç yansıyabilir. İşlemleri sırasıyla tamamladıktan sonra yoklama süreciniz Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanacaktır. Bu adımda yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Takip ekranında tüm işlemleriniz tamamlandı olarak görünüyorsa 'Askerlik Hizmet Tercih İşlemleri' aşamasına geçmelisiniz. Yoklama işlemlerinizi tamamlamanızın ardından Askerlik Hizmet ve Celp Tercih İşlemlerini gerçekleştirmelisiniz. Bu aşamada askerliğinizi hangi hizmet türünde gerçekleştireceğinizi seçmelisiniz. Örneğin; Yedek Subay, Yedek Astsubay, 6 Ay Temel Askerlik, Bedelli Askerlik gibi.

Celp ve Sevk Dönemi Tercihi sıralamanızı ise askere gitmek istediğiniz döneme göre yapınız. Bu adımdan sonra sınıf ve birliğinizi öğrenmek için Askeralma Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sayfalarını takip ediniz. Sınıflandırma sonucu, E-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden öğrenilebilir.

Sınıflandırma Sonucunu Öğrenmek İçin Tıklayınız