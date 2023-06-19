Aşk ve Umut 181. bölüm izle! Aşk ve Umut 182. bölüm fragmanı yayınlandı? sorusunun cevabı gündüz kuşağı sevenler tarafından araştırılıyor. Hergün ekranlara gelen diziye ilgi büyük. Gündüz kuşağında yayınlanan ve ortalama bir saat süren dizide neler olacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarına gelen Aşk ve Umut 181. bölümü yayınlandı mı? 182. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evde düğün hazırlıkları sürerken Gönül, Bülent’ten babası olduğunu Zeynep’e açıklamasını ve her şeyin çözüme kavuşmasını ister. Ama Belkıs, Feraye’nin Bülent ile Gönül’ü öpüşürken gördüğünü öğrenip Gönül’e saldırır. Bülent, Feraye’ye kendini açıklamak ve ondan başkasını sevmediğini söylemek için onunla konuşmak ister ama Feraye boşanma evraklarını hazırlamıştır. Ege Melis’le ilgili tüm gerçekleri ortaya çıkarıp Zeynep’le kaçma hayalleri kurarken Melis de düğün hazırlıklarını tamamlamıştır. Ama Melis’in bilmediği Ege’nin Ragıp ile görüşerek tüm gerçekleri Ragıp’a itiraf ettirdiği ve onun söylediklerini kayıt altına aldığıdır. Ege Melis’e kaydı göstererek ondan hesap sorar. Ege Melis’in her şeyi kabul ettiğini ve evlenmeyeceklerini herkese açıklayacağını sanırken Melis duyanları şaşkınlık içinde bırakacak bir açıklama yaparak Ege’yi evlenmeye mecbur bırakacak planını devreye sokacaktır. Diğer yandan Alper Sıla’yı kaçırmış, Kuzey ise onların izini hala bulamamıştır. Alper Sıla’yı tehdit ederek evlenmeye razı etmeye uğraşırken Sıla ondan kaçmaya çalışır. Alper Sıla’yı yine yakalayıp yaralar. Sıla Kuzey’in gelmesini beklerken tanımadığı biri Sıla’yı Alper’in elinden alıp kaçırır. Kuzey ise Sıla’yı kaçıranların peşine düşer ama Kuzey’in kendi hayatı da Sıla kurtarmak isterken tehlikeye girecektir.

AŞK VE UMUT 182. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Haftaiçi ekranlara gelen Aşk ve Umut dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin bitmesiyle birlikte yayınlacaktır.