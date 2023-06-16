Aşk ve Umut 180. bölüm izle! Aşk ve Umut 181. bölüm fragmanı yayınlandı? sorusunun cevabı gündüz kuşağı sevenler tarafından araştırılıyor. Hergün ekranlara gelen diziye ilgi büyük. Gündüz kuşağında yayınlanan ve ortalama bir saat süren dizide neler olacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarına gelen Aşk ve Umut 180. bölümü yayınlandı mı? 181. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

AŞK VE UMUT CANLI İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nikah hazırlıkları son sürat devam ederken Ege ile Zeynep damatlık almak için gittikleri mağazanın öbür ucunda Melis’i görürler. Bu karşılaşmanın farkında olmayan Melis, Arda ile telefon konuşmasını Zeynep ve Ege’nin duyduğundan da habersizdir. Melis’in masum olabileceğini düşünen Zeynep duyduklarıyla şaşkına dönerken Ege de Arda’nın peşine düşecektir. Arda’nın para götürdüğü kişinin kim olduğunu öğrenen Ege’nin eline Melis’le ilgili büyük bir koz geçmiştir artık. Öte yandan Kuzey, Alper ve Sıla’yı öpüşürken görmüş ve Sıla’ya olan tüm inancı yıkılmıştır. Evdeki kasanın soyulduğunu da anlayan Kuzey, Bahar’ı gerçekleri söylemesi için zorlar. Cavidan’ın baskılarına rağmen Bahar tüm gerçekleri Kuzey’e anlatacak ve güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri Kuzey’in izlemesini sağlayacaktır. Kuzey, Sıla’nın masumiyetine ikna olup Alper’in Sıla’yı kaçırdığını anlayarak onu kurtarmanın peşine düşer. Sıla ise Alper’in elinden kaçamayacak ve büyük bir tehlikenin ortasında kalacaktır.

AŞK VE UMUT 181. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Haftaiçi ekranlara gelen Aşk ve Umut dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin bitmesiyle birlikte yayınlacaktır.