Aşk ve Umut 179. bölüm izle! Aşk ve Umut 180. bölüm fragmanı yayınlandı? sorusunun cevabı gündüz kuşağı sevenler tarafından araştırılıyor. Hergün ekranlara gelen diziye ilgi büyük. Gündüz kuşağında yayınlanan ve ortalama bir saat süren dizide neler olacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarına gelen Aşk ve Umut 179. bölümü yayınlandı mı? 180. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ege, Melis ve Arda’nın çevirdiği oyunu ortaya çıkarmak için Melis’le evlenme planını son sürat sürdürmektedir. İki aile düğün için Bülent’in evinde koşturma halindeyken Zeynep ve Ege birliktedirler. Ama ikili hiç beklemedikleri biriyle karşılaşacaklarını bilmemektedirler. Kızına yine kavuşamayan ve yalnız kalan Gönül Zeynep’in hasretini çekerken Bülent ile ilgili duygularının karışık olduğunu arkadaşı Nimet sayesinde fark eder. Bülent’in de hala Gönül’e hisleri olduğunu düşünen Nimet, Gönül’ün telefonundan Bülent’e attığı mesajla düğün arifesinde işleri karıştıracaktır. Gelen mesajla soluğu Gönül’ün evinde alan Bülent ise mesajı Feraye’nin de okuduğundan habersizdir. Cavidan ve Alper’in çevirdiği dolaplarla Hülya ve Naciye’nin gözünde bir suçluya dönüşen Sıla’nın içine düşeceği tuzaklar henüz bitmemiştir. Cavidan’ın önayak olmasıyla evdeki kasayı soymaya gelen Alper, paralarla beraber Sıla’yı da götürmeye kararlıdır. Diğer yandan Cavidan Sıla’nın Alper’le evde olduğu haberini Kuzey’e uçurur. Sıla’nın masum olduğuna inanan Kuzey eve geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşacaktır.

AŞK VE UMUT 180. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Haftaiçi ekranlara gelen Aşk ve Umut dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin bitmesiyle birlikte yayınlacaktır.