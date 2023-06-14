Aşk ve Umut 178. bölüm izle! Aşk ve Umut 179. bölüm fragmanı yayınlandı? sorusunun cevabı gündüz kuşağı sevenler tarafından araştırılıyor. Hergün ekranlara gelen diziye ilgi büyük. Gündüz kuşağında yayınlanan ve ortalama bir saat süren dizide neler olacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarına gelen Aşk ve Umut 178. bölümü yayınlandı mı? 179. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ege, Arda ve Melis’in bir oyun çevirdiği duymuş, onların ipliğini pazara çıkarmak için Zeynep’i de dahil ettiği planı devreye sokar. Ege bu oyuna Melis’le hemen evlenmek istediğini söyleyerek başlar. Zeynep Ege’nin evlenme kararı ile sarsılmışken asıl planı yine Ege’den öğrenecektir. Melis ise hem Ege’yle evlenip hem de düğünden topladığı paraları Ragıp’a götürerek onu susturmayı amaçlamaktadır. Melis’in düğün için anne ve babasını ikna etme çabası olumlu sonuçlanır. Melis’in bilmediği ise Ege’nin Zeynep’e kavuşmak adına bu hamleyi yaptığıdır. Diğer taraftan Sıla’nın itiraf videosunu izlemeyen Kuzey, Alper’in Sıla’nın eski nişanlısı olduğunu Murat’tan öğrenmiştir. Kuzey çok güvendiği Sıla’nın yalan söylediğini düşünerek hayal kırıklığı içinde ona ateş püskürür. Hülya’nın suçlamaları ve Alper’in de eve gelmesiyle Sıla çok zor durumda kalacak ve Kuzey’e olan aşkı ortaya dökülecektir. Ama yanlış anlaşılmayı gidermek isteyen Bahar, Kuzey’i Sıla’nın çektiği itiraf videosuna yönlendirerek her şeyin seyrini değiştirecek adımı atacaktır.

AŞK VE UMUT 179. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Haftaiçi ekranlara gelen Aşk ve Umut dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin bitmesiyle birlikte yayınlacaktır.