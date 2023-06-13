Aşk ve Umut 177. bölüm izle! Aşk ve Umut 178. bölüm fragmanı yayınlandı? sorusunun cevabı gündüz kuşağı sevenler tarafından araştırılıyor. Hergün ekranlara gelen diziye ilgi büyük. Gündüz kuşağında yayınlanan ve ortalama bir saat süren dizide neler olacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarına gelen Aşk ve Umut 177. bölümü yayınlandı mı? 178. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, Bülent’in kararıyla annesi Gönül’ün değil, babası olduğunu bilmediği Bülent’in evine yeniden dönmüştür. Belkıs’ın arkadaşı Feraye’yi korumak için Zeynep’in evden gitmesini istemesi Bülent’in sert müdahalesiyle sonlanır. Zeynep aylardır kendisini bir baba gibi koruyup kollayan Bülent’in bu hamlesi karşısında ona kızı olup olmadığını sorar. Bülent artık Zeynep’e bir cevap vermesi gerektiğinin farkındadır. Tüm bunlardan habersiz olan Melis, Arda’nın yardımıyla gözaltında olan Ragıp’la görüşmeye gider. Ragıp’ın Melis’in adını polise vermemek için yüklü miktarda para istemesi Melis’i yeni bir plan yapmaya itecektir. Melis’le ilgili bir kanıt ele geçirip ilişkiyi sonlandırmak isteyen ve Zeynep’e kavuşmaya kararlı olan Ege ise Melis’i takiptedir. Ege, Melis ve Arda’nın konuşmalarını dinleyerek eline büyük bir koz geçirecektir. Cavidan, Sıla’nın Kuzey için çektiği itiraf videosunu Kuzey’den önce görür ve gerçeklerin ortaya çıkmaması için videoyu Kuzey izlemeden silmenin peşine düşer. Diğer yandan Kuzey, Arif’in aslında Alper olduğunu öğrenecek ve Hülya’nın söylediği gibi Sıla’nın da Alper’le iş birliği yaptığını düşünecektir. Sıla ise her şeyden habersizdir.

AŞK VE UMUT 176. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Haftaiçi ekranlara gelen Aşk ve Umut dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin bitmesiyle birlikte yayınlacaktır.