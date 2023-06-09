Aşk ve Umut 175. bölüm izle! Aşk ve Umut 176. bölüm fragmanı yayınlandı? sorusunun cevabı gündüz kuşağı sevenler tarafından araştırılıyor. Hergün ekranlara gelen diziye ilgi büyük. Gündüz kuşağında yayınlanan ve ortalama bir saat süren dizide neler olacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarına gelen Aşk ve Umut 175. bölümü yayınlandı mı? 176. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Belkıs’ın kendisine aldığı gelinliği Zeynep’in üstünde gören Melis yine deliye döner. Melis’in tepkilerinden bunalan Melodi ise Ege ve Melis’in gerçekte neden birlikte olduklarını yüzlerine haykırır. Melis, hala Zeynep’le uğraşırken Feraye Melis’i hapishaneye girmekten kurtarmanın yollarını arar ve olanları Naciye’ye anlatır. Naciye, Bülent’i karşısına almak pahasına da olsa yeğenini korumak için her şeyi yapmaya hazırdır. Bunun için Gönül’ü ikna etmeye karar vermişken Feraye Gönül’ün teklifiyle allak bullak olacaktır. Hülya Sıla’nın Alper’in evinde düşürdüğü kolyesini bulmuş, elindeki bu delil yüzünden Sıla’ya dair şüpheleri artmıştır. Cavidan’ın Hülya’yı kışkırtan tavrı da Hülya’nın Sıla’ya olan olumsuz düşüncelerini derinleştirir. Sıla ise kolyenin Alper’in evinde kaldığını düşünerek kolyeyi almak için Alper’le buluşmaya karar verir. Sıla’nın bilmediği ise Hülya’nın onu takip ettiğidir. Diğer taraftan Kuzey Hülya’nın altınlarını alıp Sıla’yla bir gelecek kurma planları yapan Alper’in gerçek kimliğine ulaşmak üzeredir.

AŞK VE UMUT 176. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Haftaiçi ekranlara gelen Aşk ve Umut dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin bitmesiyle birlikte yayınlacaktır.