Aşk ve Umut 173. bölüm izle! Aşk ve Umut 175. bölüm fragmanı yayınlandı? sorusunun cevabı gündüz kuşağı sevenler tarafından araştırılıyor. Hergün ekranlara gelen diziye ilgi büyük. Gündüz kuşağında yayınlanan ve ortalama bir saat süren dizide neler olacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarına gelen Aşk ve Umut 173. bölümü yayınlandı mı? 175. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melis ve Belkıs, Zeynep’i Ege’den uzak tutmak için ellerinden geleni yaparken attıkları adımların Ege’yi Zeynep’e daha da yaklaştırdığının farkına varmazlar. Zeynep’in Ege- Melis aşkına inanmadığını söylemesi de Ege’yi etkileyecek ve Ege’nin atacağı evlilik adımı ile ilgili şüphe duymasını sağlayacaktır. Öte yandan Gönül, Melis ile Ragıp arasındaki bağı çözmeye çalışırken Feraye’ye karşı karşıya gelir. Bülent Melis’in yaptıklarının cezasını çekmesi gerektiğini düşünerek Feraye’ye karşı çıksa da Feraye Gönül’e restini çeker ve Gönül’den şikayetini geri alması için Zeynep’le konuşmasını ister. Bu istekle dehşete düşen Bülent Feraye’nin son hamlesiyle daha da sıkışacaktır. Kuzey ise Alper’in onunla evlenme hevesine kapılan Hülya’ya yalan söylediğini kanıtlamanın peşindedir. Fakat Hülya’nın kalbine ekilen şüphe tohumları sadece Arif olarak tanıdığı Alper’le ilgili değildir. Hülya Sıla’nın da yalan söylediğine dair bir delili eline geçirmiştir.

AŞK VE UMUT 175. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Haftaiçi ekranlara gelen Aşk ve Umut dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin bitmesiyle birlikte yayınlacaktır.