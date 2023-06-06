Aşk ve Umut 172. bölüm izle! Aşk ve Umut 173. bölüm fragmanı yayınlandı? sorusunun cevabı gündüz kuşağı sevenler tarafından araştırılıyor. Hergün ekranlara gelen diziye ilgi büyük. Gündüz kuşağında yayınlanan ve ortalama bir saat süren dizide neler olacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarına gelen Aşk ve Umut 172. bölümü yayınlandı mı? 173. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep’in hastaneden kaçarak Ege’nin yanına sığındığını öğrenen Melis, ikiliyi birlikte yakalamak için Belkıs’ın evine gider. Melis’in Zeynep’e sert çıkışı ve Gönül’ün kızını almaya gelmesiyle başlayan tartışma Zeynep’in herkesi şaşırtan tavrıyla son bulacaktır. Ege’den yine destek bulamayan Melis ise Arda’yla Ragıp hakkında konuşurken Gönül’ün onları duyduğundan habersiz, Ragıp’ı susturma ve Zeynep’ten kurtulma planları yapmaya karar verecektir. Feraye henüz Bülent’in Zeynep’le ilgili seçimini sindirememişken Ragıp’ın şantajıyla sarsılır. Bülent, Ragıp’ın hapishaneden çıkmak için Melis’e iftira attığını düşünmektedir ama Feraye’nin Melis’le ilgili itirafı Bülent’i alt üst edecektir. Ragıp’tan gelen telefon Bülent’i iki kızından birinin hayatından vazgeçmeye zorlayacaktır. Bülent’in yeni seçimi Feraye’yi dehşete düşürecektir. Öte yandan Kuzey, Hülya’yı istemeye gelen Alper’i evde yakalayıp ona ateş püskürür. Kuzey, Arif adıyla bildiği Alper’in yalanlarını ortaya dökmek ve Hülya’dan para koparmaya çalıştığını göstermek isterken Alper’e gözü kapalı inanan Hülya onun evlilik teklifini kabul ettiğini açıklayıp ailesine rest çekecektir.

AŞK VE UMUT 173. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Haftaiçi ekranlara gelen Aşk ve Umut dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin bitmesiyle birlikte yayınlacaktır.