Aşk ve Umut 171. bölüm izle! Aşk ve Umut 172. bölüm fragmanı yayınlandı? sorusunun cevabı gündüz kuşağı sevenler tarafından araştırılıyor. Hergün ekranlara gelen diziye ilgi büyük. Gündüz kuşağında yayınlanan ve ortalama bir saat süren dizide neler olacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarına gelen Aşk ve Umut 171. bölümü yayınlandı mı? 172. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, Ragıp’ın ikinci kaçırma girişiminden kurtulmuş ama bu travmayı tekrar yaşamak ona ağır gelmiştir. Korkusunu yenemeyen Zeynep hastaneden kaçıp Ege’ye sığınır. Zeynep’le Ege’yi kendi evinde gören Belkıs soluğu Bülent’in evinde alır. Belkıs’ın bu ani ziyareti Melis’in de Zeynep’in yerine öğrenmesine sebep olurken kızını Bülent’in evinde arayan Gönül’ün de Bülent ve Feraye ile yüzleşmesi demektir. Gönül ve Feraye, artık Bülent’in Zeynep’in yaşayacağı yer hakkında bir karar vermesini beklemektedirler. Ama Bülent’in tek derdi Zeynep değildir. Ragıp, Melis’in suç ortağı olduğunu söyleyerek Bülent’e şantaj yapmak niyetindedir. Alper, Cavidan’la güç birliği yaparak kurduğu oyunu bir adım daha ileriye götürerek Hülya’ya evlenme teklifi etmek için Kuzey’in evine gider. Naciye’den Hülya’yı isteyen Alper, Sıla’ya gönderdiği yüzüğü aslında Hülya’ya aldığını söyleyecek ve Hülya’nın kartından harcadığı paraları inkâr edecektir. Arif sandığı Alper’e güvenmeyen ve onun geçmişini araştıran Kuzey ise onunla ilgili öğrendiği gerçeklerin hesabını sormaya kararlıdır.

AŞK VE UMUT 172. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Haftaiçi ekranlara gelen Aşk ve Umut dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin bitmesiyle birlikte yayınlacaktır.