Aşk ve Umut 170. bölüm izle! Aşk ve Umut 171. bölüm fragmanı yayınlandı? sorusunun cevabı gündüz kuşağı sevenler tarafından araştırılıyor. Hergün ekranlara gelen diziye ilgi büyük. Gündüz kuşağında yayınlanan ve ortalama bir saat süren dizide neler olacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarına gelen Aşk ve Umut 170. bölümü yayınlandı mı? 171. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep’in hastanedeki odasında Melis’le Ragıp’ı bir arada gören Ege, Ragıp’ı elinden kaçırır. Ragıp, tekrar kaçırma niyetiyle Zeynep’in peşine düşerek ona aynı travmayı yaşatacak ve Zeynep Ragıp’ın kendisi için hazırladığı korkunç sona doğru ilerleyecektir. Artık Zeynep’in kaderi Ege’nin onu kurtarmasına bağlıdır. Zeynep’in başına gelenlerden habersiz, Belkıs’ın yarattığı krizle boğuşan Bülent, Gönül’le ilgili gerçekleri sakladığı için Feraye’nin Naciye’yi yüzleşmeye çağırmasıyla iyice köşeye sıkışır. Naciye, Bülent’le Gönül’ü yıllar önce ayırdığını itiraf etmeye mecbur kalır. Feraye ile ilişkisinin nasıl başladığını anlatmak ise Bülent’e düşer. Böylece Feraye’nin kalbini yumuşatmayı uman Bülent, Zeynep’in nerede yaşayacağı ile ilgili kararının ailesinin geleceğini etkileyeceğini anlayacak ve ailesi ile Zeynep arasında büyük bir ikilemde kalacaktır. Öte yandan Hülya’nın Alper ve Sıla arasında bir bağlantı olduğunu düşünmesi Kuzey’in aklına şüphe tohumları eker. Aklındaki kuşku Arif’in aslında Alper olduğunu bilmeyen Kuzey’i bu güvenmediği adam hakkında Sıla’yı uyarmaya iten etken olacaktır. Alper’in Sıla’yı ve Hülya’nın paralarını elde etmek için devreye koyduğu plan ise Sıla’nın Kuzey’e olan aşkını kalbine gömüp istemediği bir adamla evlenmesi sonucunu doğuracaktır. Sıla şimdi Hülya’yı kurtarmak için bir kâbusun içinde kaybolmayı kabullenmenin kıyısındadır.

AŞK VE UMUT 171. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Haftaiçi ekranlara gelen Aşk ve Umut dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin bitmesiyle birlikte yayınlacaktır.