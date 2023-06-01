Aşk ve Umut 169 bölüm izle! Aşk ve Umut 170 bölüm fragmanı yayınlandı? sorusunun cevabı gündüz kuşağı sevenler tarafından araştırılıyor. Hergün ekranlara gelen diziye ilgi büyük. Gündüz kuşağında yayınlanan ve ortalama bir saat süren dizide neler olacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarına gelen Aşk ve Umut 169. bölümü yayınlandı mı? 170 bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep’le ilgili korkunç planları olan Ragıp’ın nerede olduğunu bilen kimse yoktur. Oysa öldüğü sanılan Ragıp, hayatta ve Zeynep’le aynı hastanede hatta Zeynep’in odasındadır. Ragıp’ın orada olduğundan kimsenin haberi yokken Melis hastaneye Zeynep’i ziyarete geldiğinde Ragıp’la karşılaşır. Bu karşılaşmaya ise sürpriz biri tanık olacaktır. Belkıs’ın Gönül ve Bülent’i çektiği görüntüleri Feraye’ye izletmesi Bülent ile Feraye’nin arasında yeni bir kriz çıkaracaktır. Üstelik Feraye’nin Bülent ve Gönül’ün istemeden ayrılmalarını öğrenmesi de bu krizi büyütmeye yetecek ve Feraye’yi evliliğini sorgulamaya itecektir. Aşk ilanı yüzünden Kuzey’in Alper’i hırpalayıp evden kovduğunu bilmeyen Hülya, Cavidan’dan olanları öğrenir. Hülya Cavidan ve Alper’in oyununa gelerek her şeyin sorumlusunun Sıla olduğunu sanırken Kuzey, Hülya ve Alper’i yine bir arada görür. Kuzey Alper’e yine sert bir tepki verir ama Hülya’nın çıkışı herkesi şok edecek ve Alper’i kötücül planlarını gerçekleştirmeye yaklaştıracaktır.

AŞK VE UMUT 170 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hergün ekranlara gelen Aşk ve Umut dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin bitmesiyle birlikte yayınlacaktır.