Aşk ve Umut 167 bölüm izle! Aşk ve Umut 168 bölüm fragmanı yayınlandı? sorusunun cevabı gündüz kuşağı sevenler tarafından araştırılıyor. Hergün ekranlara gelen diziye ilgi büyük. Gündüz kuşağında yayınlanan ve ortalama bir saat süren dizide neler olacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarına gelen Aşk ve Umut 167. bölümü yayınlandı mı? 168 bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ege’den Ragıp’ın öldüğünü öğrenen Feraye, Melis’in tutuklanacağı korkusunu taşımaktadır. Ragıp’ın öldüğünü bilmeyen Melis ise bunu Ege’den duyunca sarsılır. Zaten Melis’in Ragıp’la bir bağlantısı olduğundan şüphelenen Ege’nin kuşkuları Melis’in bu halini görmesiyle artacaktır. Ege’nin getirdiği haber yüzünden Melis’in evden kaçma girişimi komiser Cansu ile burun buruna gelmesiyle son bulur. Diğer yandan Bülent, Gönül’ün Zeynep’i kendisinden koparacağı korkusuyla Gönül’le konuşmayı ister. Gönül ve Bülent’i bir arada gören Belkıs ise ikilinin peşine düşecek ve her şeyi yanlış anlayıp Feraye’ye izletmek üzere ikiliyi kameraya alacaktır. Alper’in aşk itirafında sonra ayakları yerden kesilen Hülya, duygularına yenilmek istemez ve Alper’e hayır demeye karar verir. Kararını söylemek için Alper’le buluşmaya giden Hülya, şüphe çekmemek için yanında Sıla’yı da götürür. Ama Kuzey, durumu yanlış yorumlayacak ve Sıla’nın Alper’le buluşacağını düşünecektir. Sıla ile Hülya’nın peşine düşen Kuzey’i kötü bir sürpriz beklemektedir.

AŞK VE UMUT 168 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hergün ekranlara gelen Aşk ve Umut dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin bitmesiyle birlikte yayınlacaktır.