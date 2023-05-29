Aşk ve Umut 166 bölüm izle! Aşk ve Umut 167 bölüm fragmanı yayınlandı? sorusunun cevabı gündüz kuşağı sevenler tarafından araştırılıyor. Hergün ekranlara gelen diziye ilgi büyük. Gündüz kuşağında yayınlanan ve ortalama bir saat süren dizide neler olacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarına gelen Aşk ve Umut 166. bölümü yayınlandı mı? 167 bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melis babasından Gönül’le aralarından ne olduğu ile ilgili hesap sorarken Gönül’ün eve gelmesi büyük bir kavganın fitilinin ateşlenmesine neden olur. Gönül’ün Melis’e verdiği beklenmedik tepki Feraye’nin Melis’i korumaya almasıyla son bulur. Feraye ve Melis’in oluşturduğu kutbun bir ucunda kendisini bulan Bülent ise Zeynep’in nerede yaşayacağı konusunda Gönül’le karşı karşıya gelir. Öte yandan Zeynep ve Ege, evde olanlardan habersiz polise ifade vermektedir. Ege görüşme sonunda komiserden öğrendiklerini Feraye’ye ulaştırır. Feraye artık Melis’i daha büyük bir tehlikeden korumak zorunda olduğunu anlayacaktır. Alper’in gerçek kimliğini Kuzey’den saklamanın sıkıntısını yaşayan Sıla, onun Hülya’ya aşk ilanı yaptığını görerek, Kuzey’e her şeyi anlatmaya karar verir. Ama Cavidan gerçeklerin ortaya çıkmaması için bir oyun oynayacaktır. Kuzey ise durumdan şüphelenip Sıla’nın üzerine gider. Kuzey ve Sıla’nın konuşmasına şahit olan Hülya, Sıla’yı ikilemde bırakacak bir hamle yapacaktır.

AŞK VE UMUT 167 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hergün ekranlara gelen Aşk ve Umut dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin bitmesiyle birlikte yayınlacaktır.