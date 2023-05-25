Aşk ve Umut 164 bölüm izle! Aşk ve Umut 165 bölüm fragmanı yayınlandı? sorusunun cevabı gündüz kuşağı sevenler tarafından araştırılıyor. Hergün ekranlara gelen diziye ilgi büyük. Gündüz kuşağında yayınlanan ve ortalama bir saat süren dizide neler olacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarına gelen Aşk ve Umut 164. bölümü yayınlandı mı? 165 bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

AŞK VE UMUT İZLE

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE NELER OLDU?

24 Mayıs 2023 Çarşamba günü yayınlanan Aşk ve Umut'un 163. bölümde Cavidan, Sıla'yı evden göndermeye çalışıyor!

Ragıp’ın şantajıyla köşeye sıkışmış halde olan Melis, Zeynep’in kaybında parmağı olduğunu Ege’ye anlatmaması için annesine ve kendisine ait mücevherleri Ragıp’a götürmeye giderken Feraye ve Ege de Melis’in peşine düşmüştür. Melis Ragıp’la yüzleşmesinde hiç beklemediği bir olayla karşılaşacak ve işler sarpa saracaktır. Hastanedeki tedavisi süren Zeynep’in başında olan Gönül ise kızının kendisiyle birlikte yaşaması konusunda ısrarcıdır. Ama Bülent yıllar sonra kavuştuğu kızını tekrar kaybetmeyi istemez ve Gönül ile bir tartışmaya girişir. Tartışma sonunda Zeynep’in babasının kim olduğu ile ilgili şüpheleri artacak ve kimin yanında kalacağı hakkındaki kararını Bülent ve Gönül’e açıklayacaktır. Sıla cephesinde ise hem olumlu hem olumsuz gelişmeler yaşanmaktadır. Alper’in zor durumda olduğuna ikna olan Sıla, Kuzey’e Alper’in gerçek kimliğini açıklamamış ve Alper şoför olarak işe alınmıştır. Kuzey her şeyden habersiz Sıla’nın okumasına destek vermek isterken Sıla da bu habere çok sevinmiştir. Ama Cavidan’ın Sıla’yı evden göndermek için yeni bir planı vardır.

164 BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Günlük olarak haftaiçi hergün Kanal D ekranlarına gelen Aşk ve Umut dizinin 164 bölümü bugün saat 16'da Kanal D ekranlarına gelecek.

AŞK VE UMUT 165 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hergün ekranlara gelen Aşk ve Umut dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin bitmesiyle birlikte yayınlacaktır.

