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Halit Ziya Uşaklıgil'in romanından tv'ye uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin yeni filmi Bihter'den ilk kareler gelmeye başladı. Dizinin başrol oyuncusu Bihter'i oynayacak Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından setten bir fotoğraf paylaştı. Çok sayıda beğeni ve yorum alan fotoğrafa Behlül'ü oynayacak Boran Kuzum'da kalp emojisi yorumu yaptı.