Miyom, rahimin kas tabakasının normalden çok büyümesine denir.Düzgün sınırlı bu kitleler yerleşim yaptıkları bölgeye göre 3 gruba ayrılır.
Bunları;İntramural miyom ( Rahim duvarı içinde büyüyen ) ,submüköz miyom ( Rahim içine ,kaviteye büyüyen) ve subseröz miyom ( Rahim dışına doğru büyümüş ).Miyomların neden oluştuğu tam olarak netlik kazanamamış olsa bile östrojen hormonu ve genetik yatkınlık tetikleyici faktörlerin başında geliyor. Üreme çağındaki kadınların %20'sinde miyom oluşumu görülür. 30-40 yaş arasındaki kadınlarda daha çok görülür.Ayrıca ailesinde miyom olan kadınlarda miyom daha sık meydana gelir.
Miyom Belirtileri Nelerdir ?
Adetler arasında geçen sürenin düzensiz hale gelmesi veya sürenin kısalması,anormal vajinal kanamalar,sık idrara çıkma isteği,yoğun adet sancıları,ağrı,baskı hissi,kansızlık,idrar ve gayta yapmada zorlanma,kabızlık,kısırlık,
Miyom Oluşumunu Tetikleyen Faktörler;Fazla kilo,yüksek tansiyon,genetik faktörler,yoğun stres,hiç doğum yapmamış olmak,çok erken yaşta adet olunması,östrojen ve progesteron fazlalığı sebebiyle oluşan hormonal dengesizlik,sağlıksız ve düzensiz beslenme, gibi..
Tanısı nasıl konulur ?
Jinekolojik muayene ve ultrason yardımıyla tanı konulabilir.Ayrıca tanı ve tedavi aşamasında Tomografi, MR ve yüksek çözünürlüğe sahip ultrasonlardan faydalanılabilir.
Tedavisi nedir ?
Miyomlar çoğunlukla iyi huyludur.Çok nadir kötü huylu tümöre dönüşürler.Miyomlar takip edilmeli , ani büyüyen ve şüpheli görünüme sahip olan miyomlar mutlaka tedavi edilmelidir.Hastalar düzenli aralıklarla kontrollerine gitmeli ve kontrollerini
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