Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik, 4 yıldır mutlu bir birliktelik yaşamış ve geçtiğimiz aylarda aile arasında sade bir törenle nişanlanmışlardı. Sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı fikir ayrılığı yaşayan çift aldıkları ortak kararla ayrılmışlardı.

Ayrılık Fazla Sürmedi

Sosyal medya hesabından ayrıldığı sevgilisi ile teknede çektiği bir kareyi kalp emoji notuyla paylaşan Ahmet Kural, barıştıklarını duyurdu. İkilinin paylaşımına binlerce yorum ve beğeni gelirken Kural'ın takipçilerinin bol bol nazar emojisi koyması dikkatlerden kaçmadı.

İşte Ahmet Kural'ın barışmalarına özel paylaşımı...

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi