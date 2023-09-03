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Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 50. yılında topraktan oluşturulan dev portresiyle anıldı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2023 yılının "Aşık Veysel" yılı ilan edilmesiyle, büyük halk ozanı yurtta çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda fotoğraf sanatçısı Cumhur Aygün ve ekibi, 25 bin avuç topraktan Aşık Veysel'in dev portresini oluşturdu.

Düzenlenen törende konuşan sanatçı Aygün, portreyi hazırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Etkinlik için Sia Familia'yı seçmelerinin bir nedeninin olduğunu belirten Aygün, "Burası doğal, tarihi dokusu ve birçok medeniyetin beşiği. Yüzlerce yıllık ağaçların çevrelediği, huzur veren doğasıyla 50 dönümlük bir arazide oluşturulan performans alanı, bundan sonra da birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bodrum'a değer katan, doğayla iç içe bu ortamda ilk sanatsal etkinliği gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Aygün, 2 ay boyunca ön hazırlıklarını yaptıkları çalışmanın yaklaşık 5 günde 20 kişilik bir proje ekibiyle hayata geçtiğini kaydetti.

Aşık Veysel Kara Toprak Projesi'nin 25x35 metre ebatlarında toprakla oluşturulan ilk dev portre olma özelliği taşıdığını vurgulayan Aygün, Aşık Veysel'in vefatının 50. yılında 25 bin avuç kara toprakla portresini hazırlayarak ustaya minnetlerini gösterdiklerini dile getirdi.