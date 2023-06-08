Âşık Veysel‘in ölümünün 50.yılı olması ve UNESCO tarafından bu yılın “Âşık Veysel Yılı” olarak ilan edilmesine ithafen, Sivas İl Kültür& Turizm Müdürlüğü ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliği yaptığı, “Âşık Veysel’e Saygı” isimli serginin açılışı Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi‘nde gerçekleşti.

Aynı zamanda, müze bünyesinde “Türkiye’ye Müzeciliği Getiren İlk İsim” adlı proje çerçevesinde, ressam ve arkeolog olan Osman Hamdi Bey Odası’nın da tek eserle ön açılışı gerçekleştirildi. Osman Hamdi Bey Odası’nın, 2023 Ekim ayında büyük açılışı gerçekleştirilecek.

6 Haziran’da ki açılışta Osman Hamdi Bey’in en önemli ve ünlü tablolarından “Kaplumbağalı Adam yani Kaplumbağa Terbiyecisi” ismini de taşıyan eserine yeni bir yorumda katarak Caner Kemahlıoğlu tarafından hazırlanan eseri ve panoları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

“Âşık Veysel’e Saygı” isimli serginin küratörlüğü Caner Kemahlıoğlu tarafından yürütülmüştür. Sergi, ziyaretçilerini bir yandan tarihin tozlu raflarında bir seyahate çıkarırken, bir yandan da modern sanatın ruhunu kaybetmeyişiyle dikkat çekiyor.

Sergide; Ahmet Kurt, Ali Rıza Kanaç, Aysel Meral Erdoğan, Aytaç Beyazgül, Burcu Kaya Karaduman, Buse Akdoğan, Canan Öztürk, Deniz Serkan Özcan, Ebru Yolver, Erdoğan Paksoy, Fadime Türkeş, Fadime Yıldırım, Gizem Tokay, Günsu Saraçoğlu, Handan Gencer, Hande Keler, Hilal Aytak, İrem Haksever, Kaan Çaşkurlu, Kübra Yıldız, Levent Burak Kazak, Melih Can, Mesut Seven, Metin Aykanat, Nilüfer Solmaz Çınargil, Onur Kavas, Ömer Aliko, Özgür Boran Gültekin, Rumeysa Çaşkurlu, Sinem Yeşiltaş, Şerife Meral Eşmeler, Tolga Sağtaş, Yakup Dursun, Zeynep Tuba Çakır’ın eserleri yer almaktadır.

Projede misafir genç sanatçı adayları, Bilge Bilik, Erdem Göbüç, Elvin Yarıcılar, Mevlüde Kavak, Özge Öztürk, Sude Korkmaz, Yiğit Alkan da çalışmalarını sergilediler.

“Âşık Veysel’e Saygı” Sergisi ve “Osman Hamdi Bey Odası”’nın proje çalışmaları Ricaco Art Gallery tarafından üstlenilmiştir. Ricaco Art Gallery’nin kurucularından Tolga Sağtaş ve Caner Kemahlıoğlu 7. projeleridir. Serginin edebi alanında ise edebiyat öğretmeni Kübra Yıldız Âşık Veysel’i kaleme dökmüştür.

Osman Hamdi Bey Odası’nda sergilenmeye başlanan eser; oryantalist dönemden, geleneksel yapı taşlarımıza kadar en ince detaylı ve günümüzde dünya sanatı adına önemli yere sahip olan “Kaplumbağa Terbiyecisi” eserinden ilhamla 1906 tarihindeki bu ölümsüz eserine Caner Kemahlıoğlu tarafından hazırlanmıştır. Kemahlıoğlu, yaşamış olduğu şehrin tarihi yapı değerlerinin dokularından eklediği çalışmasına 2012 yılında başlamış. Sanatçı eserinde; Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası,’nda yer alan motiflerden eklemiş. Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 1985 yılında UNESCO tarafından "Dünya Kültür Mirası" listesine alınan, İslam mimarisinin bu başyapıtı, aynı zamanda T.C. Cumhurbaşkanlığı makamının koruması altındadır.

“Âşık Veysel’e Saygı” sergisi ve Osman Hamdi Bey Odası, 12 Haziran 2023 tarihine kadar Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi‘nde ziyarete açık olacaktır.