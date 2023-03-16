Anma programı kapsamında Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği “Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel” fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu. 30 Mart tarihine kadar ziyarete açık olacak sergide, Ara Güler, Fikret Otyam, Ergun Çağatay, Mustafa Türkyılmaz ve Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin objektifinden fotoğraflar yer alıyor.

Beylikdüzü Belediyesi’nin halk ozanı ve şair Aşık Veysel’in, vefatının 50’nci yılı dolayısıyla düzenlediği “Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel” fotoğraf sergisi Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Açılışında Beylikdüzü Topluluklar Birimi tarafından Aşık Veysel türkülerinin seslendirildiği programa; Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Müslüm Akülker, Aşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe ile gazeteci ve fotoğraf sanatçısı eşi Gürsel Gökçe’nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 30 Mart tarihine kadar ziyarete açık olacak sergide, Ara Güler, Fikret Otyam, Ergun Çağatay, Mustafa Türkyılmaz ve Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin objektifinden fotoğraflar yer alıyor.

Akülker: Aşık Veysel’in türküleriyle büyüdük

UNESCO’nun 2023 anma yıl dönümleri arasına aldığı halk ozanı ve şair Aşık Veysel, vefatının 50’nci yılında Beylikdüzü’nde anılmasından gurur duyduğunu dile getiren Başkan Vekili Müslüm Akülker, “Aşık Veysel, sonsuza kadar aramızda yaşayacak çok değerli bir halk ozanı. Bizler Aşık Veysel’in türküleriyle büyüdük. Aşık Veysel hiçbir dizesinde kinden, nefretten, sevgisizlikten, ötekileştirmeden söz etmez. Büyük ozanımızın ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gökçe: Aşık Veysel eserleriyle dostlarının gönlünde hep yaşayacak

Aşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe ise açılışta yaptığı konuşmasında, “Aşık Veysel bu yıl UNESCO üyesi 193 ülkede anılacak, türküleri söylenecek ve dostlarıyla buluşacak. Açılışını yaptığımız serginin odak noktasında “Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel” kitabımız yer alıyor. Kitapta usta fotoğrafçıların Aşık Veysel portrelerinin yanı sıra 1934-2022 arasında gazetelerde yayımlanan 250 seçki habere de yer verdik. Bu eseri görme engellilere ulaştırmak için de Braille alfabesine çevirdik, 4 ciltte toplamda 780 sayfalık eser oluşturduk ve sesli kitaba dönüştürdük. Dedem Aşık Veysel eserleriyle dostlarının gönlünde hep yaşayacak. Aşık Veysel’i dostlarıyla buluşturan Beylikdüzü Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ