Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Prof.Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlediği konsere Maltepeli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Konser 18 Mart Çanakkale Şehitleri'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Koro, Şef Turgay Demir ve Sanat Yönetmeni Bülent Yılmaz'ın yönetiminde dinleyicilerin karşısına çıktı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Cumhurbaşkanlığı'nın ilan ettiği "2023 Âşık Veysel Yılı" nda düzenlenen konserde Âşık Veysel'in, barış, hoşgörü, vatanseverlik, sevgi, yaşama sevinci ve doğaya olan bağlılığı anlatan şiirleriyle dünya çapında bir halk ozanı olduğuna vurgu yapıldı. Koro eserlerine Âşık Veysel'in Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de vefatının hemen ardından yazdığı "Ağlayalım Atatürk'e" isimli ağıtı seslendirerek başladı. Büyük ustanın "Uzun İnce Bir Yoldayım" isimli eserini seslendiren koroya müzikseverlerde eşlik etti. Daha sonra sahne alan solistler, büyük ustanın yazıp bestelediği unutulmaz eserlerini ve deyişlerini icra etti.

HÜSEYİN TURAN DA SAHNE ALDI

Konserin ikinci bölümünde ünlü Türk halk müziği sanatçısı Hüseyin Turan sahne aldı. Hüseyin Turan, büyük ustanın "Benim Sadık Yarim Kara Topraktır" isimli eserini yeniden yorumladığı performansıyla büyük beğeni topladı. Turan, konserinde büyük ustadan uzun hava eserinde aralarında bulunduğu türkülere yer verdi. (20.03.2023)