Ashtanga Yoga ve Kundalini Yoga, yoga pratiğinin iki farklı stilidir ve her biri kendi teknikleri, amacı ve felsefesi ile benzersizdir. İşte Ashtanga Yoga ve Kundalini Yoga arasındaki ana farklar:

Köken ve Felsefe: Ashtanga Yoga, K. Pattabhi Jois tarafından geliştirilen ve Patanjali'nin Yoga Sutrasındaki Ashtanga (sekiz basamaklı) sisteme dayanan dinamik ve yoğun bir yoga stilidir. Ashtanga Yoga, fiziksel güç ve esneklik geliştirmeye odaklanırken, aynı zamanda zihinsel odaklanma ve dikkatle ilgilidir.

Kundalini Yoga, Yogi Bhajan tarafından Batı'ya tanıtılan ve yoga ve tantra uygulamalarının binlerce yıllık bir geçmişe dayanan gizli bir geleneği üzerine kuruludur. Kundalini Yoga'nın temel amacı, omurga tabanında uyuyan kundalini enerjisini uyandırmak ve yedi chakra boyunca yükseltmektir.

Teknik ve Uygulama: Ashtanga Yoga, belirli bir sıra içinde yapılan ve birbirine akıcı bir şekilde bağlanan yoga pozlarından (asanalardan) oluşur. Ashtanga serileri, Ujjayi nefesi ve bandhalar (enerji kilitleri) ile birlikte gerçekleştirilir. Ashtanga pratiği genellikle yoğun, zorlu ve terletici olup, güçlü bir fiziksel uyum sağlar.

Kundalini Yoga, yoga pozları, meditasyon, pranayama (nefes kontrolü), mudra (el jestleri) ve mantra (sesli titreşimler) kullanarak enerjiyi uyandırmaya ve dengelemeye odaklanır. Kundalini Yoga dersleri, hareketli ve statik asanaların yanı sıra meditasyon ve nefes çalışmalarını içerir. Kundalini pratiği, enerji akışını artırarak, zihinsel netlik ve ruhsal farkındalığı geliştirmeyi amaçlar.

Enerji ve Odak: Ashtanga Yoga, enerjiyi bedenin tüm kaslarında dengelemeye ve güç, dayanıklılık ve esneklik geliştirmeye odaklanır. Ashtanga pratiği sırasında, zihinsel odak ve dikkat önemlidir.

Kundalini Yoga, enerjiyi belirli enerji merkezleri (chakralar) boyunca yönlendirmeye ve bu enerji merkezlerinin uyumunu sağlamaya odaklanır. Kundalini pratiği sırasında, enerji çalışması ve içsel deneyim ön plandadır.

Ashtanga Yoga ve Kundalini Yoga, her ikisi de beden, zihin ve ruh üzerinde olumlu etkiler sunar, ancak yöntem ve amaçları farklıdır.