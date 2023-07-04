Pokémon Benzersiz Yolculuklar’ın son sezonu Ash’in Kalos Elit Dörtlüsünden Drasna’ya karşı olan bir sonraki Dünya Taç Giyme Serisi maçından önce arkadaşları Clemont ve Bonnie’yi ziyaret etmesiyle başlıyor! Ziyaretin hemen ardından Chloe Ash’in arkadaşlarından biriyle tanışıyor ve Eevee ile büyük Büyük Pokémon Yarışması’na katılmaya karar veriyor.

Öte yandan Lucario ile kurduğu bağ ona Greninja’yı anımsatınca Ash, özel bir eğitim için Kalos’a geri dönüyor. Bu esnada Goh, Mew Projesi için son sınav görevlerini üstlenirken Lillie ise, Taç Tundra’yı aşarak yaptığı seyahatin sonunda ailesiyle yeniden buluşuyor. Tüm bunlar yaşanırken Sekiz Usta Turnuvasına sayılı gün kala Ash’in eski rakibi Paul ortaya çıkıyor ve Ash bu mücadelede karşı karşıya gelmek için can atıyor.

Pokémon Benzersiz Yolculuklar dizisinin her biri ayrı heyecan içeren yeni bölümleri şimdi Türkiye’de sadece Netflix‘te Pokémon severleri bekliyor. Dünya çapında popülerliğini koruyan çizgi dizinin 25. sezonu, Ash Ketchum ve Pikachu’nun yanı sıra Goh ve Chloe’nin de Pokémon dünyasındaki maceralarına tanıklık ediyor.

Ayrıca The Pokémon Company International, resmî Pokémon YouTube kanalındaki son fragmanda dizinin hayranlarına sezona daha yakından bakma olanağı sunuyor.