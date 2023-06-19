Yeni asgari ücret miktarıyla ilgili süreç devam ediyor ve bu durum doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı etkiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğindeki ilk toplantısını 13 Haziran tarihinde gerçekleştiren komisyon, bugün saat 10.00'da ikinci toplantısını düzenleyecek.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sunacaklar ve taraflar arasında ara zam miktarı üzerinde pazarlık yapılacak.

Ayrıca, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecekler.

Asgari Ücret Temmuz Zamı Ne Kadar Olacak?

İlk toplantıda, asgari ücret rakamı belirtilmemişti. Bu kez işçi kesiminin taleplerini sunması ve zam oranı hakkında görüş bildirmesi bekleniyor.

Komisyon, tüketici fiyat endeksleri ve geçinme endekslerini göz önünde bulunduracak. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları da değerlendirilecek.

Mevcut Net Asgari 8 bin 506 lira 80 Kuruş

Asgari ücretin belirlenmesinden sorumlu olan komisyon, 15 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin 5'i hükümeti temsil ederken, 5'i işçi kesimini ve 5'i de işveren tarafını temsil etmektedir. Kararlar, çoğunluk oyuyla alınmaktadır.

Mevcut durumda, bir işçi için asgari ücret aylık brüt 10.008 TL olarak tespit edilmiştir. Vergiler ve kesintiler düşüldüğünde ise net olarak 8.506,80 TL şeklinde uygulanmaktadır.

Bir işçi için asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11.759,40 TL'dir. Bu miktarın 10.008 TL'si brüt asgari ücreti, 1.551,24 TL'si sosyal güvenlik primini ve 200,16 TL'si işveren işsizlik sigorta fonunu oluşturmaktadır.

Yeni dönemde asgari ücretin ne kadar olacağı, Kurban Bayramı'ndan önce duyurulması beklenmektedir.