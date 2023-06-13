Asgari Ücrette Çalkantılar: Zamlı Ücretler Neye Göre Belirlenecek? Asgari ücrette fırtınalar estiriyor! Milyonlarca işçinin hayatını doğrudan etkileyen asgari ücretin belirlenmesine dair görüşmeler başlıyor. Peki, bu süreçte hangi değişkenler ön planda olacak? Dolar bazında belirlenmesi mi, yoksa enflasyon oranlarını dikkate alarak belirlenmesi mi?İşverenler ve işçi temsilcileri arasındaki bu karşılıklı talepler, sonuçta asgari ücretin ne olacağını nasıl etkileyecek? İşte, bu karmaşık sürecin tüm ayrıntıları ve daha fazlası hakkında bilgi için okumaya devam edin...

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret için ara zam görüşmeleri başlıyor. İş dünyası görüşmelerin dolar bazlı yürütülmesine karşı çıkarken, 6 aylık enflasyon vurgusu öne çıktı.

Asgari Ücrete Zam Tahminleri

Asgari ücrette ara zam için yapılan tahminlerde, 500 dolar, 300-400 dolar ve 6 aylık enflasyon oranında artış gibi rakamlar gündeme gelmiştir. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücretin TL bazında güncellenmesi gerektiğini ifade etmiştir.

İşverenlerin Asgari Ücret Desteği Talebi

İşverenler, halen işçi başına aylık 400 lira olan asgari ücret desteğinin artırılarak devam ettirilmesini talep etmektedir.

İşçi Temsilcilerinin Talepleri

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret belirlenirken alım gücünün korunması ve enflasyonun dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır. Çerkezoğlu ayrıca, asgari ücretin işçinin ailesi ile beraber geçinebileceği bir ücret olarak belirlenmesi gerektiğini söylemiştir.

Asgari Ücret Artış Tahminleri

Asgari ücrete yansıtılacak ilk 6 aylık enflasyon tahminlerine göre, halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 9 bin 200 ile 10 bin 329 lira arasında bir seviyeye yükselecektir.

Asgari Ücretin Ödeme Zamanı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarına başlayacak. İşçiler, zamlı ücretlerini 31 Temmuz’da alacaklar.

Asgari Ücretin Dolar Bazında Değer Kaybı

Ocak 2021’de 380 dolar olan net asgari ücret, Ocak 2022’de 319 dolar, Temmuz 2022’de 330 dolar, Ocak 2023’te ise 455 dolar oldu.

Asgari Ücretin Belirlenme Süreci

Asgari ücret, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon normalde dört kez toplanır.