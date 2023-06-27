Asgari ücretli çalışanların merakla beklediği bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bu yıl Kurban Bayramı’na denk gelen ikramiye tutarı 4.800 TL olarak belirlendi. Peki, bu tutar ne zaman ödenecek? İşte detaylar:

İkramiye ödemeleri ne zaman başlayacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi işverenler tarafından çalışanlara ikramiye ödemesi yapılacak. Ancak, ödemelerin hangi tarihte başlayacağı henüz belli değil. Genellikle ödemeler bayramdan birkaç gün önce yapılır. Henüz ülkemizde bayram ikramiyesi asgari ücretli çalışanlar için resmiyet kazanmadığı için bazı işverenler bayram öncesi çalışanlarına bayram harçlığı verirken bazıları bu uygulamaya dahil olmamaktadır.

Aslında bayram ikramiyesi asgari ücretlilere değil kamu işçilerine geldi. Kamu işçilerine verilen ilave ikramiye ödemelerinin tarihi bayram nedeniyle öne çekildi. İşçilerin aldığı brüt maaşa göre yapılan ilave ödemelerin bayramdan önce hesaplara aktarılacağı açıklandı. Yani kamu işçileri aslında Temmuz ayında almaları gereken ikramiye ödemelerini bayramdan önce alacaklar ve bayram ikramiyesi alacaklar.

Yapılacak en düşük ödeme tutarı da belirlendi. Kamu işçilerine yapılacak ilave ödeme en az 4800 TL olurken, en fazla 12.000 TL olacak. İkramiye ödemelerinin tutarı işçinin aldığı brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla ödenecek bayram ikramiyesi kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

23 HAZİRAN'DA MEVDUATLAR HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLANDI

Kamu çalışanlarının ikramiye ödemeleri 23 Haziran'da hesaplarına yatırılmaya başlandı. İşçilerin banka hesaplarına yatırılan ilave ikramiye ödemelerinin bayramdan önce tamamlanacağı öğrenildi.

İkramiye ödemeleri nasıl yapılacak?

İkramiye ödemeleri işverenler tarafından nakit olarak veya banka hesaplarına yatırılarak yapılabilir. Bazı işverenler ise, çalışanlara aldıkları hediye çekleriyle ikramiye ödemesi yaparlar.

İkramiye tutarı nasıl hesaplanır?

İşçinin aldığı ücretin brüt tutarının yarısı kadar ikramiye ödemesi yapılır. Bu yılki asgari ücret tutarı 11.402 TL olduğu için, bayram ikramiyesi tutarı da 4.800 TL olarak belirlendi.

Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda, asgari ücretli çalışanlar bayram öncesinde 4.800 TL ikramiye almaya hak kazanacaklar. Ancak, ödemelerin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşverenlerin ödemeleri bayramdan önce yapması bekleniyor ancak kesin tarih bilinmiyor. İşvereninizle iletişim halinde kalarak ödeme tarihini öğrenebilirsiniz.