ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti;



"Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz. İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı haline getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ekonomide, savunmada, enerjide, ulaştırmada, alt yapı ve üst yapı yatırımlarda kat ettiğimiz mesafe elbette önemlidir, değerlidir. Bizim asıl büyük başarımız yasakları kaldırarak insanımızın iradesine vurulan zincirleri kırarak, milletimize cesaret ve özgüven kazandırmamızdır.

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili Bilgin;



Asgari ücreti 455-460 dolar arasına çıkararak Türkiye’nin ekonomik gücünü gösterdik. Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.