Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kimler vardır? Acaba ikinci Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına kimler katılacak? Haziran ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı hangi gün saat kaçta nerede yapılacak? Mevcut Asgari ücret ne kadar 2023?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı ne zaman yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına kimler katılacak? Acaba Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı hangi gün saat kaçta nerede yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 13 Hazirangünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılmıştı. Toplantıya işçi, işveren ve hükümet temsilcileri katılmıştı. Peki ikinci toplantı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

İkinci toplantının günü ve saati çok merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı 19 Haziran’da saat 14.00’te gerçekleşecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kimler vardır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol toplantıya katılan isimler.

Asgari ücret ne kadar 2023

Mevcut Asgari ücret kaç lira diye çok merak ediliyor. 2023 Haziran ayında asgari ücret bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ne kadar? Maliyet bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Toplam maliyetin 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ