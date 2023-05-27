Türkiye'nin gündemindeki en önemli maddelerden biri olan asgari ücret, 2023 yılı Temmuz ayında bir kez daha zamlanacak. Zam oranı henüz resmi olarak açıklanmasa da, sektör uzmanlarından gelen tahminler ve kulis bilgileri, çalışanları heyecanlandıran rakamları işaret ediyor. Asgari ücretli çalışanların merakla beklediği bu zam, ne kadar olacak ve asgari ücreti nereye taşıyacak? İşte bu konuda merak edilen tüm detaylar...

Temmuz 2023'te Asgari Ücrete Ara Zam Geliyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada belirttiği üzere, 2023 yılı Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılması planlanıyor. Bu durum, asgari ücretli çalışanların gözlerini Temmuz ayına çevirdi.

Asgari Ücrete Ara Zam Ne Kadar Olacak?

Asgari ücretin ne kadar artacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmamış olmasına rağmen, Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin bazı tahminlerde bulunuyor. Zengin'e göre, ara zam miktarının belirlenmesinde enflasyon oranı, ülkenin ekonomik durumu, çalışanların satın alma gücü ve geçinme endeksleri gibi faktörler etkili olacak.

Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunulan Türk-İş tarafından hazırlanan son rakamlar, asgari ücretin açlık sınırının bin 84 lira altında olduğunu gösteriyor. Bu durum, asgari ücrete yapılacak olan ara zammın önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Enflasyon Oranları Ara Zam Miktarını Etkiliyor mu?

Zengin'e göre, yılın ilk üç ayında gerçekleşen %12'lik enflasyon farkı ve nisan, mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon oranları, Temmuz'da asgari ücrete yapılacak zam miktarını etkileyebilir. Bu durum, Temmuz'da asgari ücrete zam yapılması beklenen zam miktarının daha da artabileceğine işaret ediyor.

Asgari Ücret Ne Kadar Artacak?

Asgari ücret zammının ne kadar olacağına dair bir tahminde bulunan Zengin, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon oranlarına bakıldığında, Temmuz'da yapılacak asgari ücret zam oranının %20 ile %30 arasında olabileceğini öne sürüyor. Eğer asgari ücrete %20'lik bir zam yapılırsa, asgari ücret 10 bin 207 liraya yükselecek.

Yenigün Haber Merkezi