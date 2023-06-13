Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret bugün açıklanacak mı? internet üzerinden araştırılıyor. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı gerçekleştirilecek toplantıda. Vatandaşlar internet üzerinden asgari ücrete ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Asgari ücret belirlenmesi için ilk toplantı gerçekleşiyor. 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta? gerçekleşecek. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranı konusunda ilk görüşmesini bugün gerçekleştirecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Görünüşe göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, mevcut net asgari ücretin üzerine yapılacak ara zammı değerlendirecek. İşçi tarafından DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretin 16 bin liraya çıkarılması talep edilmişti. İşveren ise "enflasyon farkı" önerisinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret müzakerelerinin başlayacağını ve ekonomik gelişmelerin değerlendirileceğini, uzlaşma ile sonuçlandırılacağını belirtti. Detayların tartışılmasının anlamsız olduğunu söyleyen Yılmaz, müzakerelerin sonucu için şimdiden hayırlı olmasını dilediğini ifade etti.

Yılmaz ayrıca AK Parti'nin çalışanları enflasyona ezdirmemek ve her zaman onların yanında olmak felsefesine sahip olduğunu vurguladı. Bu politikanın AK Parti'nin kurulduğu günden beri izlendiğini ve bundan sonra da aynı doğrultuda devam edileceğini belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu politikanın temel bir ilkesi olduğunu ifade etti.