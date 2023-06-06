Son dakika asgari ücret haberleri... Tüm gözler emekli ve memur zammına çevrilmişken asgari ücretliler de Temmuz ayında yapılacak iyileştirmeyi bekliyor! Temmuz 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2023 yılı başında yapılan zammın ardından 8 bin 506 liraya yükselmişti. Gazeteci Fatih Portakal, dün akşamki programında yeni asgari ücretle ilgili kulis bilgilerini paylaştı. Portakal'ın yeni asgari ücreti 'Hükümetten aldığım bilgiye göre...' diyerek duyurması dikkat çekti.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI HAKKINDA YENİ İDDİA! 11. 500 TL...

Bekar, genç, yaşlı, evli... Herkes asgari ücret zammını merak ediyor! Son yıllarda artan enflasyon nedeniyle asgari ücrete yılda iki kez zam yapılıyor. Temmuz 2023'te ise asgari ücret güncellenecek.

Gazeteci Fatih Portakal, yeni asgari ücretin devlet kaynaklarından 11.500 TL olacağını belirtti. Öte yandan devletin muhtemelen asgari ücretten vergi almayacağını, bunun da işverene bir kolaylık sağlayacağını ifade etti.

17 AYIN EN DÜŞÜK ENFLASYONU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Daha önce Mayıs ayı TÜFE hesaplamasında "sıfır fiyat" yönteminin uygulanacağını duyuran TÜİK, Mayıs ayında aylık TÜFE verisinin yüzde 0,04 oranında arttığını açıkladı.

Yıllık enflasyon ise yüzde 39,59 olarak gerçekleşti. Böylece 17 ayın en düşük enflasyonu görülmüş oldu.

Ekonomistlerin Mayıs ayında yüzde 2 artış beklentisi negatife dönmüştü ve yüzde 0,07 artış bekleniyordu.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA 5 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların 5 aylık zam oranı da belli oldu. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin cebine yüzde 15,26, memur ve memur emeklilerinin cebine ise yüzde 13,13 zam girdi. Nihai rakamın belirlenmesi için geriye sadece 1 veri kaldı.