Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Belek Turizm Bölgesi’nde içme suyu dağıtım şebekesini iyileştirme çalışması gerçekleştirdi.

Bugüne kadar yapılan en kapsamlı işlerden biri olan Belek Kadriye Bölgesindeki içme suyu isale hatlarını yenileme çalışması 9 ayrı noktada 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi. Çalışma yaklaşık 12 saatte tamamlandı.

Antalya’nın alt yapısını yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, turizm sezonu öncesi Serik Kadriye-Belek oteller bölgesinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. 9 farklı noktada gerçekleştirilen çalışmayla otel ve golf alanlar içerisinde kalan içme suyu isale hatları deplase edildi.