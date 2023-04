As VİSA Solutions ‘un sunduğu hizmet çerçevesinde, www.as-visa.com internet sitesinden randevu alınması ile başlayan vize başvuruları, Polat Piyalepaşa Çarşı’nın nezih ve güvenli ortamında en kolay şekilde işleme alınıyor. As Visa, merkezi konumu, kolay ulaşımı, engelli dostu tasarımı ve otopark imkanı ile vize başvuru sürecini hiç olmadığı kadar konforlu hale getiriyor. Başvuranlar ihtiyaç halinde www.as-visa.com web sitesinden bilgi alabilecekleri gibi, 0212 245 95 95 numaralı telefondan da As Visa’ya ulaşabiliyorlar.

As Visa, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek vakti kısıtlı olanların başvuru sürecini kolaylaştırmak amacı ile randevu ile 06:30 dan itibaren erken başvuru hizmeti sunduğu gibi, yine randevu ile Cumartesi günleri de başvuranlara hizmet verebiliyor.

İnternet sitesi, sosyal medya, çağrı merkezi gibi iletişim kanalları ile her zaman ulaşılabilir konumda olan As Visa Solutions Vize İşlem merkezinde, talep halinde başvuranlara seyahat sigortası hizmeti de veriliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ