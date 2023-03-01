Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2022 yıl sonunda 40,6 milyon TL net kâr elde etti. Yılın tamamında 1,5 milyar TL satış geliri elde eden Arzum’un esas faaliyet kârı yüzde 68,4 artışla 158,5 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) sonucu 170,9 milyon TL olan Arzum’un öz kaynakları 200 milyon TL’yi aştı.

“2022’de yolumuza kararlılıkla devam ederek reel büyümemizi koruduk”

Arzum’un 2022 yılı finansal performansını değerlendiren Arzum İcra Kurulu Başkanı Arda Altınok, “Pandemi etkilerinin azaldığı 2022 yılında dünyamız birçok politik, askeri, üretim, ham madde ve enerji gibi krizlerle mücadele etmek zorunda kaldı. Ukrayna-Rusya savaşı ülkeler arası dengeleri yeniden şekillendirirken, enerji, tedarik, ham madde ve çip krizi sonucu artan fiyatlar, tüm ekonomileri ve sektörleri yeni ve bir o kadar da zorlu bir sınava tabi tuttu. Dünyada bu gelişmeler yaşanırken, ülkemizde artan enflasyon, döviz kurları, ham madde fiyatları ve işçilik maliyetleri ile üreticiler zorlu bir mücadele içine girdi. Küçük Ev Aletleri sektörü, hayatın devamlılığı için zorunlu sektörler arasında yer alması ile istikrarını ve gücünü korumayı başardı. Finansmana erişimin de zorlaştığı bu dönemde 55 yılı aşkın köklü geçmişimiz, çevik yapımız ve piyasaları iyi okumamız sayesinde tahvil izni ile finansman erişiminde alternatif yollar üretmemiz, etkin risk yönetimi kabiliyetimizle Türkiye ve dünya genelinde yaşanan zorlu yılı büyük bir başarı ile kapattık. 2022’de yolumuza kararlılıkla devam ederek reel büyümemizi koruduk. Stratejimizin temeline oturttuğumuz sürdürülebilir büyümeyi 2022’de de sağladık ve net satışlarımızı artırdık” şeklinde konuştu.

“Sektörde iç pazarın önemli oyuncularından biriyiz”

2022 yılında iç pazarda da oldukça güçlü satış rakamlarına ulaştıklarını vurgulayan Arda Altınok, “Yerli ve global birçok oyuncunun zorlu rekabet koşullarıyla yer aldığı iç pazarda satışlarımızı ciddi oranlarda artırarak adette %10,8 pay ile ikinci marka olduk, ciroda ise en yüksek pazar payına sahip ilk 6 marka arasında yer aldık. İç satışlarda elde ettiğimiz başarımızın altında günün trendlerini çok iyi okuyarak, kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine yeni teknoloji, hizmet ve ürünlerle cevap vermemiz yatıyor. Bu doğrultuda 2022 yılında 71 adet yeni ürünü kullanıcılarımızla buluşturduk. 2022’de sektöre yeni bir yön veren sıcak hava fritözü trendine biz de yeni ürünlerimiz Arzum Airtasty Sıcak Hava Fritöz’lerimiz ile eşlik ettik. Sıcak hava fritözü hem sektör için hem de Arzum için gerçek bir fırsat oldu ve yaklaşık 20.000 adetlik oldukça güçlü satış rakamlarına ulaştık. Airtasty, 2022’de en çok satan ürünlerimiz arasına girdi” açıklamalarında bulundu.

“İhracat pazarımız ve satış yaptığımız ülke sayısı her geçen yıl artıyor”

Satışlarının yaklaşık yüzde 11’lik kısmını yurt dışı satışlardan elde ettiklerinin de altını çizen Arda Altınok, “Gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, sıcak içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım ve ütü olmak üzere 6 ürün kategorisinde, 650 ürünümüzle tasarım ve inovasyonu odağımıza alarak geliştirdiğimiz teknolojik ürünlerimizle dünyada milyonlarca kişiye ürünlerimizle ulaşıyoruz. Arzum olarak 2022’de yurt dışı odağımızı sürdürdük. Önümüzdeki yıllarda da global marka olma yolunda emin adımlarla yürümeye, ürün çeşitliliğimizle farklı coğrafyalardaki tüketiciye hitap etmemizi sağlayacak adımları atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuşarak gelecek beklentilerine de değindi.

“ABD’de şirket kurduk”

“Altı yıl önce belirlediğimiz global stratejimiz doğrultusunda ciddi adımlar attık ve özellikle hedef pazarlarda önemli bir ivme yakaladık” şeklinde konuşan Arda Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü: “Global hedeflerimizi hızlandırmak ve ABD pazarındaki mevcut operasyonlarımızı daha da büyütmek amacıyla fizibilite çalışmalarımızı hızla tamamladık ve Kasım 2022 itibarıyla ABD’de şirket kurduk. %100 bağlı ortaklığımız olan bu şirket ile Türkiye'de başarıyla yürüttüğümüz iş modelini yurt dışına taşıyacağız” dedi.

2022 insan kaynağı anlamında da güçlü bir yatırım yılı oldu

2022’nin Arzum için insan kaynağı anlamında da güçlü bir yatırım yılı olduğunu kaydeden Arda Altınok, “Global hedeflerimiz ve büyüme stratejilerimiz doğrultusunda yönetim kadromuzda yeni ve güçlü bir yapılanma gerçekleştirdik. Dünyada pek çok başarılı örneği olan CO-CEO sistemine geçtik. Bu sistemle Arzum’un üç üst düzey yöneticisi birer yıl arayla İcra Kurulu Başkanlığını üstlenecek. Yeni sistemin, Arzum’un globalleşme ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine büyük katkısı olacağına inanıyoruz. İnsan kaynağı yatırımlarımızı şirketimizin tüm pozisyonlarında sürdürdük. İnsan kaynağında kadınlara ağırlık verdik ve Arzum’da kadın çalışan oranımızı yüzde 45’e taşıdık. Bununla birlikte, Arzum’da yönetim kurulundaki kadın oranımızın yüzde 33 olduğunu gururla söylemek isterim. Arzum olarak, İş Portföy ve Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliği ile Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan analizler sonucunda hesaplanan ve cinsiyet eşitliği konusuna önem veren şirketlerin bulunduğu “Kadın Dostu Şirketler Hisse Senedi Endeksi”nde yer aldık. Ayrıca Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikamızı yürürlüğe alarak 2030 yılına kadar kadın çalışan oranımızın %30’un altına inmeyeceğini ve hedefimizin her zaman bu oranı %50’ye taşımak olduğunu Yönetim Kurulu seviyesinde tasdik ederek kamuoyu ile paylaştık” diye konuştu.

“2023’te de global bir marka olma yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz”

Arzum’un 2023 yılı hedeflerine de değinen Arda Altınok; “Önümüzdeki yıllarda da hedeflerimizin merkezine; istikrarlı, sürdürülebilir reel büyümeyi alarak, bu büyük pastadaki payımızı artırmayı amaçlıyoruz. 2023’te global satışta büyümemizi sürdürmeyi, Ar-Ge, tasarım ve inovasyon odağımızı korumayı, e-ticaret ve dijitalleşme yatırımlarımıza devam etmeyi ve tüketicimizle aramızdaki bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. 55 yılı aşkın deneyim, farklı kategorilerde dengeli ürün portföyü, çoklu ve yaygın satış kanalı, kuvvetli inovasyon kültürü, çevik ürün geliştirme ve Ar-Ge faaliyetleri, farklı piyasa koşullarında istikrarlı finansal performanstan oluşun dayanıklı iş modelimizi sürdürmeyi önümüzdeki yıl da devam edeceğiz. Yenilikçi uygulama ve ürünlerimizle sektörde fark yaratmayı sürdüreceğiz. Küçük Ev Aletleri’nde adet bazında liderliğimizi sürdürmek en önemli hedeflerimizden biri. 2023 kârlılık ve verimlilik odağı ile finansman maliyetlerini daha da başarılı yönettiğimiz bir dönem olacak. Kullanıcılarımızın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler geliştirerek fırsatları değerlendirmeye, sunduğumuz yenilik ve farklılıklarla sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz. Tüm hedeflerimizde başarıya ulaşmak adına dijitalleşme yolculuğumuz da tüm hızıyla sürecek. 2023 dijital dönüşüm yatırımlarımızı SAP–ERP geçişi ile hızlandıracağız” şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi