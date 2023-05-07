Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezonda ekranda olacak mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezonda ekranda olacak mı?

Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini bitirme kararlarının fikir ayrılığı olduğunu belirterek eşi Mehmet Aslantuğ'un hayatının hiçbir döneminde psikolojik şiddet uygulamadığını söyledi. Boşanma davasının kendisinin açması konusunda "Böylesi daha uygun olur diye düşündük" dedi.

Arzum Onan açıkladı: Boşanmayı Mehmet Aslantuğ istedi - Medyafaresi

Instagram hesabından Onan'ın boşanmaya davasına ilişkin yaptığı açıklama;

"Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik. 29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır."

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi 