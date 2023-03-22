Turizm, gastronomi ve ağırlama dünyasını bu yıl “HEP BİRLİKTE: Destinasyon&Markalaşma” teması ile buluşturan FSUMMIT’e OKKA standıyla katılan Arzum, etkinlik ziyaretçilerini Türk kahvesinin yanı sıra farklı lezzetlerle buluşturdu. Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen, yurt içi ve yurt dışından 100’ün üzerinde konuşmacının katılımıyla düzenlenen; paneller ve workshop’lar, firma çözüm gösterileri, yeni ürün tanıtımları ve tadım etkinliklerinin yapıldığı zirvede Arzum, OKKA standında yeni nesil ürünlerini tanıttı. Arzum, stant ve etkinlik ziyaretçilerine Türk Kahvesi, sütlü Türk kahvesi, damla sakızlı Türk kahvesi, menengiç kahvesi, karamelize bisküvili Türk kahvesi, fıstık ezmeli ve Türk kahveli salep ikramında da bulundu.

“Sektörün gelişimi adına önemli bir misyonu yerine getirdik”

Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray, “Arzum olarak ikinci kez katıldığımız FSUMMIT ile sektörün gelişimi adına önemli bir misyonu yerine getirdik. OKKA standımızda ulusal ve uluslararası HORECA, turizm ve ağırlama sektöründe dünyanın birçok ülkesinden söz sahibi profesyonellerden büyük catering şirketlerine, otel yöneticilerinden ürün tedarikçilerine ve profesyonel şeflerden yemek yazarlarına kadar sektörün her kademesinden profesyoneli ağırladık” dedi.