Topluma ve çevreye duyarlı marka anlayışıyla sürdürülebilirlik yatırım ve uygulamalarını her geçen gün artıran Arzum, ‘Arzum 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Arzum’un; Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda kapsamını genişlettiği çalışmalarının yer aldığı ilk sürdürülebilirlik raporu, gelecek yıllarda iyileştirilmesi gereken süreçlerin izlenmesi, sürdürülebilirlik performansının ölçülmesi ve Arzum’un sürdürülebilirlikte gelecek yol haritasının belirlenmesinde önemli bir kaynak olacak. Arzum, Küresel Raporlama Standartları (GRI-Global Reporting Initiative) tarafından revize edilen GRI Standards’a uyumlu olarak hazırladığı raporun kapsamını genişleterek her yıl yayımlayacak.

“Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın kamuoyuna duyurulmasında önemli bir araç olacak”

Sürdürülebilirlik raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan Arzum İcra Kurulu Başkanı Arda Altınok, “Sürdürülebilirlik uzun yıllardır odağımızda olan ve yatırım gerçekleştirdiğimiz bir alan. Arzum olarak uluslararası sürdürülebilirlik trendlerini yakından takip ediyor, sürdürülebilirliği operasyonlarımıza ve iş süreçlerimize uyguluyoruz. Bu anlamda iklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon, etkin atık yönetimi ve sıfır atık, döngüsellik, etkin değer zinciri, risk ve fırsat yönetimi ile sürdürülebilirlik için teknoloji ve inovasyon anlamında birçok adım attık, yatırım yaptık. Her yıl üstüne koyduğumuz, yeni alanlara yatırım yaptığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımızla paydaşlarına en fazla değer yaratan marka olmak vizyonumuzu birleştirerek tüm çalışmalarımızı raporlaştırma ve yayımlama kararı aldık. Böylece başta paydaşlarımız olmak üzere kullanıcılarımız ve sektörümüzde farkındalık yaratmaya çalıştık. 2022 yılında çevre, toplum, kadın, tarım ve dünya için attığımız iyileştirici adımlarımızı kayıt altına aldığımız raporumuz; Arzum olarak iyileştirilmesi gereken noktaları izlemek ve sürdürülebilirlik yol haritamızı belirlemek adına son derece önemli bir başlangıç oldu. Raporumuzun, özellikle tedarik zincirimizdeki ve genel olarak sektörümüzdeki birçok şirkete ilham vermesini umut ediyoruz. Arzum olarak uzun yıllar boyunca Ar-Ge, inovasyon, tasarım, yenilikçi ürün yatırımlarımız ve sürdürülebilir başarılarımızla anıldık. Bundan sonra halihazırda odağımızda olan sürdürülebilirlik çalışmalarımızın kamuoyuna duyurulmasında önemli bir araç olacak raporumuzla anılacağız” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik Komitesi kurdu

İyileştirici adımlarını; “Arzumuz Daha İyi Bir Gelecek” stratejisi temelinde ‘Arzumuz Daha Gelişmiş Bir Ekonomi’, ‘Arzumuz Daha Yeşil Bir Dünya’, ‘Arzumuz Daha Mutlu Çalışan ve Toplum’ başlıkları altında ele alan Arzum, raporun içeriğini paydaşlarıyla önceliklendirme analizi yaparak mevcut trendler ve küresel gelişmeleri dikkate alarak belirledi. Faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarında bütünsel olarak fark yaratmasını hedefleyen Arzum, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel unsurlarından biri olarak ele aldı. Sürdürülebilirlik odağında döngüsel ekonomi modelini organizasyon yapısına başarıyla uygulayarak bu konuda önemli bir adım attı. Hedeflerine ulaşma adına yönetim ekibinden oluşan bir Sürdürülebilirlik Komitesi kurdu. Komite sürdürülebilirlik stratejisi, politika ve hedeflerinin belirlenmesi, buna yönelik planlama yapılarak hayata geçirilmesi, performansın izlenmesi ve denetlenmesi, Arzum’un çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal konularda karşı karşıya olduğu risk ve fırsatların tanımlanması, değerlendirilmesi ve gerekli adımların belirlenmesinde önemli görevler üstlendi. Topluma, Türkiye’ye ve dünyaya olan sorumluluğunu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ekonomik, çevresel ve sosyal alanları kapsayacak şekilde genişleten Arzum, çevre, toplum, çalışan mutluluğu, cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi.

Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe iş birliği Türkiye’de bir ilk

Arzum, topraksız tarım ekosistemi Vahaa iş birliğiyle geliştirdiği Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe’yi tüketicileriyle buluşturdu. Türkiye’de bir ilk olan, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi ve topraksız tarım tekniğiyle çalışan Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe, tüketicilerinin yılın 365 günü kolay ve sürdürülebilir tarım yapmasına destek oldu. Arzum, tüketicilerin, Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe ile ihtiyaçları kadarını dalından toplayarak sıfır atık oluşumuna katkı sağladı.

Yıllık 47 ton karton atığın önüne geçti

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda yer alan “Sorumlu Üretim ve Tüketim” başlığını da benimseyen Arzum, Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) çerçevesinde uygulanacak olan Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kapsamında üretim ve ambalaj dönüştürme sürecine başladı. Şirket bu kapsamda, 2022’de hayata geçirdiği sürdürülebilirlik projesi ile yedek parça sevkiyatlarını karton koli yerine dönüştürülmüş çok kullanımlı plastik kasalar ile gerçekleştirmeye başladı. Bu proje ile İstanbul’daki Arzum yetkili servislerinde karton koli kullanımını ve atık oluşumunu azalttı. Böylece kâğıt tüketiminin de önüne geçerek doğrudan ve dolaylı karbon ayak izini düşürürken, çevreye ve sürdürülebilirliğe olan desteğini artırdı. Atıkların önlenmesi ve azaltılması kapsamında Koli Dönüştürme Projesi’ne de imza atan, depodan çıkan kolileri karton dönüştürme makinesi ile boşluk doldurma işleminde kullanan Arzum, yıllık 36 hava yastığı bobini (64.750 metre), 90 kağıt bobin (57.400 metre) alımı ve tüketimini sonlandırarak 47 ton/yıl karton atığın önüne geçti. Daha az enerji tüketen, daha az karbon ayak izi olan ürünler için daha fazla yatırım yapan Arzum, ürünlerin tasarım aşamasından kullanıcıyla buluştuğu ana kadar tüm süreçlerde çevre, doğa ve ekolojik dengenin korunmasına özen gösterdi. Rota optimizasyonu projesi ile iklim değişikliği mücadelesine büyük katkıda bulunan Arzum, Geowix firması ile geliştirilen entegre sistem üzerinden günlük sevk planlarını uygulamaya aldı. Proje ile bir günde toplam beş araçta ortalama yakıt tüketiminde %20 verimlilik elde etti. Arzum 2022 yılında toplamda 16 dijital dönüşüm projesine imza attı.

Kadın çalışan oranını yüzde 45’e yükselten Arzum’un yönetim kurulundaki kadın oranı yüzde 33 seviyesinde

Dijitalleşmenin şirket kültürüne adaptasyonunun sağlanmasına odaklanan ve çalışanların teknolojik ve dijital yetkinliklerinin artırılmasına yönelik yatırımlar yapan Arzum, iyileştirici adımlarını insan kaynağı politikalarında da sürdürdü. 2022 yılında Kadın Dostu Şirketler Endeksine dahil olan Arzum, kadın çalışan oranını yüzde 45’e yükseltti. Ayrıca Arzum’da yönetim kurulundaki kadın oranı ise yüzde 33 seviyelerinde. Kadınların toplumsal cinsiyet eşitliğinde hak ettiği noktaya ulaşması adına reklam filmlerinde erkek oyunculara ağırlık vererek, ev işlerinin sadece kadınların sorumluluk alanı olarak diretilmesine karşı duruşunu güçlendirdi. Kadınlara yönelik sponsorluk çalışmalarını sürdürerek; Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele veren Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı’nın forma kol sponsoru oldu. Ayrıca 14 yıldır kesintisiz destek verdiği Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sponsorluğunu yeniledi. Yine 2021 yılında başlattığı Turkish Coffee Lady Vakfı iş birliğini 2022 yılında da sürdürdü.

Yeni ürünler için kaynakların aşırı kullanımının önüne geçti

Bayilerden iade alınan, sıfır olarak piyasaya sunulmayacak durumdaki hiç kullanılmamış 3 bin 834 adet ürünü yenileyerek 1 yıl garanti ile kullanıcılarının beğenisine sundu. Bununla birlikte ihtiyaç duyulan yedek parçaları, kullanılmamış ürünlerden temin etti. Böylece sıfır olarak kullanılmayacak ya da hasarlı ürünleri etkin bir şekilde değerlendirerek, yeni üretim için gereken ham madde, enerji gibi ihtiyaçları azalttı. Kullanıcıları bilinçlendirerek, sadece üretimde değil tüketimde de verimliliği ve çevreye katkılarını gözeten Arzum, web sitesinden ürün kullanım videoları yayınladı. Satış noktalarındaki görseller ve metinlerle kullanıcılarını ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgilendirdi. Böylece kullanıcıların ürünlerden istenen performansı almasını sağlarken aynı anda ürünlerin kullanım ömrünün uzatılmasına, yedek parça ve yeni cihaz satın alma ihtiyacının azaltılmasına, yeni ürünler için kaynakların aşırı kullanımının da önüne geçti.

Arzum 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’na linkten ulaşabilirsiniz.