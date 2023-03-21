Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Tech Brands Turkey’de, ‘Küçük Ev Aletleri’ kategorisinde rakiplerini geride bırakarak dördüncü kez Türkiye’nin en teknolojik markası seçildi. NielsenIQ Türkiye, Türkiye’nin en teknolojik markalarını; 12 ilde 15-64 yaş arası toplamda bin kadın ve erkek ile online kanallar üzerinden 42 ayrı kategoride gerçekleştirdiği anketlerle belirledi. Tech Brands Turkey kazananları, 20 Mart’ta Wyndham Grand İstanbul Levent’te düzenlenen Tech Day gala gecesinde ödüllerini aldı.

“Ödüller kullanıcılarımızla aramızdaki bağların ne kadar sağlamlaştığını gösteriyor”

Arzum Pazarlama Direktörü Özlem Zülal, “Tüketicilerin tarafsız görüşleriyle teknoloji alanındaki marka algısını araştıran Tech Brands Turkey’de dört yıldır üst üste Türkiye’nin en teknolojik markası olarak seçilmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Arzum olarak kullanıcılarımız bizi her yıl birçok ödüle layık görüyor. Bu ödüllerde tasarım, Ar-Ge, deneyim ve insan odağı yatırımlarımızın katkıları oldukça büyük. Arzum olarak, benzersiz bir kullanıcı deneyimi yaşatma arzumuz, kullanıcı taleplerine cevap verme yeteneğimiz, global ve yerel trendleri takip etme ve ürünlere uygulama becerimiz bizi kullanıcılarımıza daha fazla yaklaştırırken, bir taraftan da kullanıcılarımızla aramızdaki bağları güçlendiriyor. Tavsiye edilebilirliğimizi her geçen gün biraz daha artırıyor. Aldığımız ödüller ise kullanıcılarımızla aramızdaki bağların ne kadar sağlamlaştığını, bize ne kadar güvendiklerini gösteriyor” diye konuştu.

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