Doğa harikası Artvin, yeşilin her tonunu barındıran dağları, zengin bitki örtüsü ve eşsiz kültürel mirası ile dikkat çekse de, Karadeniz'e kıyısı olması nedeniyle deniz, kum ve güneş üçlüsünün keyfini çıkarabileceğiniz birçok plaj ve sahil de sunuyor. Peki, Artvin'da denize girebileceğiniz en iyi yerler hangileri? İşte Artvin'in deniz, kum ve güneş keyfini doyasıya yaşayabileceğiniz yerlere dair bilmek istediğiniz her şey.

Artvin, Karadeniz Bölgesi'nde yer almasına rağmen, geniş plajları ve geniş sahilleri ile bilinen bir şehir değil. Ancak bu durum, Artvin'in deniz ve sahil keyfini çıkarabileceğiniz yerlerin olmadığı anlamına gelmiyor. Artvin'in sahil kesimlerinde, denize girebileceğiniz birkaç nokta bulunmaktadır.

Artvin'de tatilinizi planlarken, bu deniz ve sahil noktalarını göz önünde bulundurmanızı öneririz. Eşsiz Karadeniz manzarası eşliğinde, huzurlu bir tatil deneyimi sizleri bekliyor!

Doğa severler için tatilin adresi Karadeniz... Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan Artvin, yeşilin her tonunu barındıran dağları ve derin mavilikleri ile tatilcilerin gözdesi. Bu nedenle, Kampyerleri.org ekibi olarak Artvin plajları listemizi sizlere sunuyoruz. Ücretli veya ücretsiz, toplu taşıma veya özel araç ile kolayca ulaşabileceğiniz Artvin plajları, sizi bekliyor.

Artvin, eşsiz doğal güzelliklerinin yanı sıra, denize girilecek birçok yer de sunuyor. Artvin'de bulunan ücretli ve ücretsiz plajları içeren listemiz, Artvin'de deniz keyfini doyasıya çıkarmanız için ideal bir rehber niteliğinde.

Artvin, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ve denize kıyısı olan nadir şehirlerden biri. Bu özelliği ile Artvin, deniz ve doğanın muhteşem uyumunu bir arada yaşamak isteyen tatilciler için mükemmel bir destinasyon.

Karadeniz'in bu saklı cenneti Artvin'de, birbirinden güzel plajları keşfederek unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamaya ne dersiniz?

Arhavi Belediye Plajı (Güngören Halk Plajı)

Artvin'in Arhavi ilçesinde yer alan Arhavi Belediye Plajı, aynı zamanda Güngören Halk Plajı olarak da bilinir. Bu plaj, yerel bir işletme tarafından hizmet veriyor ve ziyaretçilere restoran, tuvalet, duş, soyunma kabini, sıcak su, şezlong, şemsiye, manzara seyir alanı ve oturma alanı imkanları sunuyor.

Ancak, plajın çevresindeki çöp sorunu, bu bölgenin cazibesini bir miktar düşürmüştür. Plajın çevresinde sıkça pet şişeler ve alkol paketleri gibi çöpler görülüyor ve bu durum ziyaretçi sayısında azalmaya yol açıyor. Plaja girişlerin ücretsiz olduğu bu plaj, taşlık bölgeleriyle biliniyor, bu yüzden ziyaretçilerin deniz ayakkabısı veya terlik giymesi önerilir.

Arhavi'den kolayca ulaşılabilir olan bu plaj, toplu taşıma araçları veya özel araçlarla kolayca ulaşılabilir bir konumda bulunuyor.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Restoran, tuvalet, duş, soyunma kabini, elektrik, sıcak su, şezlong, şemsiye, manzara seyir alanı ve oturma alanı gibi olanaklar bulunmaktadır.

Konum Bilgisi: Google Maps

Kıyıcık Plajı

Kıyıcık Plajı, Artvin ve Rize sınırında bulunan bir bölgede yer alması nedeniyle, Artvin ve Rize sakinleri arasında tartışmalara konu olmuştur. Ancak, biz sadece bir blog içeriğinde yer alması için plajı listemize ekledik. Ülkemizin her alanı güzeldir ve bu noktada ne Rizelileri ne de Artvinlileri üzmek istemeyiz. Plaj, mavi bayrak ödülüne sahiptir.

Kıyıcık Plajı'na toplu taşıma araçları veya kendi aracınızla kolayca ulaşabilirsiniz. Plaj alanı taşlık bir yapıya sahiptir, bu yüzden ziyaretçilerin deniz ayakkabısı veya terlik giymeleri önerilir. Plaj çevresinde yiyecek ve içecek temin edebileceğiniz özel işletmeler bulunurken, isteyen ziyaretçiler yiyecek ve içeceklerini yanlarında getirebilirler.

Kıyıcık Plajı'na girişler ücretsizdir.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Konum Bilgisi: Google Maps

Kemalpaşa Plajı

Kemalpaşa Plajı, Hopa'ya bağlı Kemalpaşa mevkiinde bulunur ve devasa bir 2 kilometre uzunluğa sahip plaja sahiptir. Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki en güzel plajlardan biri olan Kemalpaşa Plajı, aileniz ve arkadaşlarınızla eğlenceli zaman geçirebileceğiniz bir mekandır. İlçe merkezinden toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Kemalpaşa Plajı, yiyecek ve içeceklerinizi yanınızda getirebileceğiniz gibi sahil şeridinde yer alan restoranlar, marketler ve büfelerden de temin edebilirsiniz. Plaja giriş ücretsizdir.

Bilgiler

Giriş: Ücretsiz.

Konum Bilgisi: Google Maps

Kopmuş Plajı

Kopmuş Plajı, bir zamanlar tuvalet, duş, oturma alanı, restoran, kafe ve sıcak su gibi imkanlara sahip olsa da şu anda bakımsız ve terk edilmiş durumdadır. Bu nedenle, Kopmuş Plajı'na ziyaretinizde yiyecek, içecek ve diğer ekipmanlarınızı yanınızda götürmeniz gerekmektedir. Plaja toplu taşıma araçlarıyla da ulaşabilirsiniz. Plaj alanı taşlık bir yapıya sahiptir, bu yüzden deniz ayakkabısı veya terlik kullanmanız önemlidir. Rüzgarlı havalarda dalgalanma olabilir, bu nedenle yüzme esnasında dikkatli olmanız gerekmektedir.

Konum Bilgisi: Google Maps