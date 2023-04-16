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Yaralılardan Kenan ve Müslim Demirel'in hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazada sürücü Demiral'ın yanı sıra araçta bulunan Müslim Demirel, (52) İlker Demirel (18) ve Ersin Kavas (37) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kenan Demirel'in (47) kullandığı 65 AAN 785 plakalı minibüs Yusufeli-İspir Devlet Karayolu'nun 1. kilometresi Sebzeciler mevkisindeki T-20 tüneli içerisinde kontrolden çıkarak tünel duvarına çarptıktan sonra devrildi.