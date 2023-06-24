2023 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavına giren öğrenciler için 2022 yılında Artvin'deki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklanmıştır. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır ve 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları bu bilgileri tercih sürecinde göz önünde bulundurmalıdır. İşte Artvin'de bulunan bazı liselerin 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimleri:

İşte Artvin Liselerinin 2022 Yılı Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Artvin / Merkez / Artvin Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 392,20 11,31 11,02 Artvin / Arhavi / Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 374,85 14,74 14,28 Artvin / Merkez / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 331,84 25,43 24,84 Artvin / Merkez / Artvin Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 330,28 25,89 23,93 Artvin / Ardanuç / Ardanuç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 286,09 41,93 68,35

Artvin / Hopa / Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 277,81 45,67 82,98 Artvin / Merkez / Artvin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 237,60 67,95 77,14 Artvin / Arhavi / Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 228,41 74,14 – Artvin / Merkez / Artvin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 195,36 94,37 95,97 Artvin / Murgul / Şöhret Cengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 175,28 99,1 92,24

Yukarıda bahsedilen liselerin yanı sıra Artvin'de bulunan diğer liselerin de taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri açıklanmıştır. Öğrenciler ve aileleri, bu verileri dikkate alarak tercihlerini yapmalı ve öğrencilerin yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda en uygun liseye yönlendirmelidir.

MEB tarafından yayınlanan verilere göre Artvin Liseleri 2023 kontenjanları ve yüzdelik dilimleri de belirlenmiştir. Bu bilgilere ulaşmak için MEB'in resmi internet sitesini veya yerel eğitim müdürlüğünü ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, okulların resmi web siteleri ve yerel haber kaynakları da güncel bilgilere ulaşmanızı sağlayabilir.

Artvin ilindeki liselere yerleşecek öğrenciler, taban puanları ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda tercihlerini yapmalı ve gelecekleri için en uygun olan okulu seçmelidir. Tercih sürecinde rehberlik hizmetlerinden ve eğitim uzmanlarından destek almak da önemlidir