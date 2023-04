AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Gülay Artut, Dilovası’nda sokak sokak gezerek evlere konuk oldu. AK Parti Dilovası İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi programları kapsamında ev ziyaretleri gerçekleştiren Artut, Diliskelesi, Turgut Özal, Kayapınar ve Mimar Sinan Mahallelerinde kadınlarla sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Artut, “Aileyi yaşatmadan ne devleti ne milleti yaşatabiliriz” dedi.

“EV HANIMLARININ EMEKLİLİĞİNE DESTEK SAĞLAYACAĞIZ”

AK Parti döneminde ‘kadın ve aile’ başlığında birçok reformun hayata geçirildiğini ifade eden Artut, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemi Şahlanış Dönemi olarak ifade etti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadın ve Aile en önemli başlıklarımızdan. Aile Koruma Kalkanı Programı ile ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkânı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

“YAPARSA AK PARTİ YAPAR”

AK Parti’nin bugüne kadar verdiği sözleri yerine getiren bir siyasi hareket olduğunu söyleyen Artut, “Biz bugüne kadar milletimize ne söz verdiysek yerine getirdik. Biz bu yola millete hizmetkâr olmak için çıktık. Ortada çözüme kavuşmayı bekleyen bir konu varsa milletimiz biliyor ki o konuyu AK Parti çözer. Dün olduğu gibi bugün de milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin, eser ve hizmet siyaseti yapmanın gayreti içerisinde olacağız.” İfadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ