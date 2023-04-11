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39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı organizasyona, yarın kadınlarda elemelerle devam edilecek.

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Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 248.242 puanla Avrupa ikincisi oldu.

ANTALYA (AA) - Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, ikinci liği elde etti.