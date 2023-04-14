Aynı zamanda, Eva Kotatkova'nın "Bir Balıkmışım Bacakları Olan" başlıklı kişisel sergisi, sanatçının erken dönem eserleri ile bu sergi için üretilen yeni çalışmalarını Eda Berkmen küratörlüğünde bir araya getiriyor.

Elina Brotherus'un "Large de Vue" başlıklı sergisi ise, Arter Koleksiyonu'nda yer alan "Large de Vue: Erik Satie'ye Saygı" başlıklı fotoğraf serisini ve daha yakın tarihli videolarından bir seçkiyi Emre Baykal küratörlüğünde sunuyor. Sergi, Brotherus'un pratiğindeki dönüşümlere genel bir bakış sağlarken, üretiminin sanat tarihi, müzik ve sesle olan ilişkisini de odağına alıyor.

Arter, pazartesi hariç her gün ziyaretçilere açık olup, salı-pazar günleri 11:00-19:00 ve perşembe günleri 11:00-20:00 saatlerinde ziyaret edilebilir. Bu üç sergi, sanatseverler için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor.

Kaynak:AA