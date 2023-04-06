Senatör Bill Nelson'ın Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Artemis II Ay görevine katılacak astronotlar, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) en iyi ve en deneyimli astronotlarından oluşuyor. Bu göreve seçilen astronotlar, Ay'a gerçekleştirilecek ilk insanlı uçuştan önce önemli bir deneme uçuşu yaparak, Ay'a iniş sürecini hazırlamış olacaklar.

Artemis II, Artemis programı kapsamında gerçekleştirilecek ikinci Ay görevi ve ilk insanlı uçuş olacak. Bu görev, Amerika'nın Ay'a geri dönüş hedeflerini somutlaştıran ve Artemis III görevinde Ay'a iniş gerçekleştirmeyi amaçlayan önemli bir köprü görevi görecek.

Artemis II görevinde yer alan astronotlar, Ay'ın etrafında birkaç tur atarak, Ay ve Dünya arasındaki iletişimi, donanım ve sistemlerin çalışmasını test edecekler. Bu deneyimler, Ay'a insanlı iniş yapılacak Artemis III görevi için kritik öneme sahip olacak.

Açıklanan ekip, her biri farklı uzmanlık alanlarında deneyime sahip olan seçkin astronotlardan oluşmaktadır. Bu görevle birlikte, astronotlar tarih yazacak ve Ay'a geri dönen ilk insanlar olma hedefine bir adım daha yaklaşacaklar.

Artemis programı, ABD'nin Ay'a sürdürülebilir insanlı görevler gerçekleştirme hedefini öne çıkaran ve sonunda Mars'a insanlı uçuşlar düzenlemeyi amaçlayan önemli bir adımdır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ